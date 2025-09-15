Бензин уходит в отрыв от инфляции

«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на АЗС выросли более чем на 7%

Осень началась с повышения стоимости топлива на заправках.

А с начала года цены взлетели более чем на 7%, что опередило общую инфляцию примерно в 1,5 раза. Такой рост делает поездки на автомобиле ощутимее для кошелька.

По последним данным, средняя цена литра АИ-92 в стране приблизилась к 60 рублям, а АИ-95 — к 65 рублям. Хотя эти цифры кажутся высокими, эксперты указывают, что розница все еще сильно отстает от оптового рынка, где скачки цен были еще более резкими. Сдержанный рост на заправках объясняется активным вмешательством Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая постоянно мониторит стоимость топлива на 12 тысячах АЗС и грозит санкциями за необоснованное завышение цен.

Основными факторами, определяющими конечную цену для водителя, остаются акцизы и логистические издержки, которые составляют до двух третей стоимости. При этом картина по стране очень неоднородна: на независимых заправках в августе топливо было в среднем на 2 рубля дороже, чем на АЗС крупных сетей.

Несмотря на недавнее небольшое снижение биржевых котировок, отраслевые источники говорят о серьезном напряжении на рынке. Цены мелкооптовых партий с отгрузкой в бензовозах могут достигать 90–100 тысяч рублей за тонну из-за регионального дефицита и длительных сроков поставок по бирже. Эта ситуация создает давление на розничные сети, многие из которых уже работают в убыток.

В таких условиях отраслевые объединения уже обратились к правительству с просьбой пересмотреть подход к ценообразованию, чтобы учесть растущие издержки. Пока же вице-премьер Александр Новак поручил проработать это предложение. В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют дальнейший, но уже более сдержанный рост цен на 30-50 копеек в месяц, так как регулятор будет продолжать удерживать ситуацию под контролем.