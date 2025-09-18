В Mercedes-Benz признали, что физические кнопки лучше сенсорного управления

Магнус Эстберг: Свежие данные показывают, что физические кнопки лучше

Компания Mercedes-Benz начинает пересматривать дизайн интерьеров своих автомобилей, вводя больше физических элементов управления в цифровые салоны.

Магнус Эстберг, руководитель отдела программного обеспечения, отметил, что недавние данные свидетельствуют о предпочтениях водителей в пользу физических кнопок, особенно в Европе.

Новые электромобили GLC и CLA Shooting Brake уже оснащены рулевым колесом с джойстиками, роликами и кнопками, что станет стандартом для всех моделей бренда начиная с конца 2025 года, включая обновленный седан CLA.

Эстберг также подчеркнул, что в Европе пользователи предпочитают механические кнопки, тогда как в Азии чаще отдают предпочтение сенсорным экранам и голосовому управлению.

Компания планирует увеличить количество физических элементов в крупных моделях, таких как внедорожники, где есть больше места для их интеграции, несмотря на наличие 39,1-дюймового MBUX Hyperscreen в GLC.

Главный дизайнер Гордон Вагенер добавил, что текущий экран в GLC достиг своего предела по размерам, но акцент будет сделан на программное обеспечение и искусственный интеллект, включая голосовые команды.