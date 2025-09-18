В Mercedes-Benz признали, что физические кнопки лучше сенсорного управления
Компания Mercedes-Benz начинает пересматривать дизайн интерьеров своих автомобилей, вводя больше физических элементов управления в цифровые салоны.
Магнус Эстберг, руководитель отдела программного обеспечения, отметил, что недавние данные свидетельствуют о предпочтениях водителей в пользу физических кнопок, особенно в Европе.
Новые электромобили GLC и CLA Shooting Brake уже оснащены рулевым колесом с джойстиками, роликами и кнопками, что станет стандартом для всех моделей бренда начиная с конца 2025 года, включая обновленный седан CLA.
Эстберг также подчеркнул, что в Европе пользователи предпочитают механические кнопки, тогда как в Азии чаще отдают предпочтение сенсорным экранам и голосовому управлению.
Компания планирует увеличить количество физических элементов в крупных моделях, таких как внедорожники, где есть больше места для их интеграции, несмотря на наличие 39,1-дюймового MBUX Hyperscreen в GLC.
Главный дизайнер Гордон Вагенер добавил, что текущий экран в GLC достиг своего предела по размерам, но акцент будет сделан на программное обеспечение и искусственный интеллект, включая голосовые команды.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube