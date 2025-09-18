#
Распространение сведений о продаже «рамок-перевертышей» теперь вне закона

Суд в Москве запретил распространение информации о продаже «рамок-перевертышей»

Суд в Москве решил запретить распространение информации о продаже автомобильных «рамок-перевертышей», которые скрывают номера машин, согласно материалам суда.

Данное предложение было обнаружено сотрудниками Перовской межрайонной прокуратуры в открытом доступе. Прокуратура подала иск о признании информации недопустимой для распространения, аргументируя это тем, что доступ к таким сведениям «способствует формированию мнения в обществе о безнаказанности нарушений ПДД и может привести к ДТП и другим правонарушениям».

В процессе рассмотрения иска суд отметил, что статья 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ устанавливает ответственность за управление автомобилем с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков, включая их видоизменение или скрытие.

Летом этого года суд удовлетворил иск и признал информацию о продаже «рамок-перевертышей», размещенной на интернет-страницах, запрещенной к распространению.

Эта статья КоАП предусматривает как штрафы, так и лишение права управления автомобилем на определенный срок за такие нарушения. В настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект о запрете продажи устройств, которые могут использоваться для сокрытия автомобильных номеров.

Источник:  РИА Новости
Лежнин Роман
Фото:YouTube
18.09.2025 
Фото:YouTube
