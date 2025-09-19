#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобилистам напомнили об опасности трещин в топливной системе машины
19 сентября
Автомобилистам напомнили об опасности трещин в топливной системе машины
Эксперт Попов: трещина в топливной системе...
Микроавтобус Старт
19 сентября
Редчайший советский микроавтобус на базе Волги выставили на продажу: цена удивит
Уникальный микроавтобус Старт на базе ГАЗ-21...
Mitsubishi Triton
19 сентября
В Россию привезли новый рамный внедорожник с дизелем: сколько он стоит?
В России начались продажи пикапов Mitsubishi...

В Россию привезли новый рамный внедорожник с дизелем: сколько он стоит?

В России начались продажи пикапов Mitsubishi Triton по цене от 5,65 млн рублей

На российском рынке появились новые пикапы Mitsubishi Triton 2025 года, которые поступают в страну через параллельный импорт.

Рекомендуем
Снизить расход топлива — это легко: простые советы

Судя по информациям из объявлений с VIN-кодами, эти автомобили были произведены для тайского рынка. Цены на них в одном из автосалонов Волгограда начинаются от 5 650 000 рублей.

Так, белый леворульный пикап в комплектации Athlete 4WD оснащен дизельным двигателем объемом 2,4 литра с мощностью 204 лошадиные силы и автоматической коробкой передач с полным приводом.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Mitsubishi Triton
Mitsubishi Triton

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автомобиль предлагает богатое оснащение: комбинированный салон, систему камер кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, бесключевой доступ и адаптивные фары. Аналогичный экземпляр в черном цвете оценивается в 5 750 000 рублей.

Для желающих сэкономить есть предложение от частного продавца из Москвы – пикап 2025 года в комплектации GLS с пробегом 1500 км. У этого автомобиля также дизельный мотор, но с мощностью 184 лошадиные силы. Салон отделан кожей, а цена на данный Triton составляет 2 911 000 рублей.

Mitsubishi Triton
Mitsubishi Triton
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 21
19.09.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0