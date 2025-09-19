В Россию привезли новый рамный внедорожник с дизелем: сколько он стоит?

В России начались продажи пикапов Mitsubishi Triton по цене от 5,65 млн рублей

На российском рынке появились новые пикапы Mitsubishi Triton 2025 года, которые поступают в страну через параллельный импорт.

Судя по информациям из объявлений с VIN-кодами, эти автомобили были произведены для тайского рынка. Цены на них в одном из автосалонов Волгограда начинаются от 5 650 000 рублей.

Так, белый леворульный пикап в комплектации Athlete 4WD оснащен дизельным двигателем объемом 2,4 литра с мощностью 204 лошадиные силы и автоматической коробкой передач с полным приводом.

Mitsubishi Triton

Автомобиль предлагает богатое оснащение: комбинированный салон, систему камер кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, бесключевой доступ и адаптивные фары. Аналогичный экземпляр в черном цвете оценивается в 5 750 000 рублей.

Для желающих сэкономить есть предложение от частного продавца из Москвы – пикап 2025 года в комплектации GLS с пробегом 1500 км. У этого автомобиля также дизельный мотор, но с мощностью 184 лошадиные силы. Салон отделан кожей, а цена на данный Triton составляет 2 911 000 рублей.

Mitsubishi Triton