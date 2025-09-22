Новый кроссовер популярной в России марки произвел фурор на рынке

#
Интерьер Geely Galaxy M9
22 сентября
Китайская компания Geely с новым кроссовером Galaxy M9 добилась впечатляющих результатов на рынке.

За 24 часа было зарегистрировано 23 тысячи предзаказов на эту модель. Официальная премьера кроссовера прошла в Китае 17 сентября.

Geely Galaxy M9 предлагает покупателям шесть комплектаций по цене от 173,8 до 238,8 тысячи юаней (примерно от 2,05 до 2,8 миллиона рублей). Длина автомобиля составляет 5205 мм, а колесная база – 3030 мм.

Кроссовер оснащен системой автономного вождения Qianli Haohan H5, которая использует 27 датчиков. Он имеет 32-дюймовый проекционный экран и медиасистему с 30-дюймовым экраном и комфортабельные кресла на втором ряду.

Переднеприводные версии обладают мощностью 408 л.с. и максимальным запасом хода до 1505 км. Топовая полноприводная версия развивает мощность 870 л.с. и может проехать до 1300 км на одной зарядке.

Источник:  Weibo
Лежнин Роман
Фото:Geely
22.09.2025 
Фото:Geely
