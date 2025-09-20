Экология
Volkswagen возродит знаменитый Touareg в совсем ином обличье: подробности

Электрический кроссовер Volkswagen ID. Touareg выйдет на рынок в 2029 году

Volkswagen намерен вернуть ряд своих популярных моделей, но теперь они будут оснащены электродвигателями вместо ДВС.

Компания уже подтвердила планы по созданию электрического хэтчбека ID. 2 под знакомым названием Polo, и теперь поступила информация о разработке ID. Golf, ID. Tiguan и ID. Roc. Кроме того, внедорожник Touareg также будет переведен на электрическую платформу и получит название ID. Touareg.

Touareg, который является флагманом Volkswagen в Европе, основан на той же архитектуре, что и Porsche Cayenne. Завершение производства текущей модели запланировано на следующий год, а полностью электрическая версия появится в 2029 году. Она будет построена на новой платформе SSP от Volkswagen, в отличие от платформы PPE, используемой для моделей Porsche Cayenne, Macan Electric и Audi A6 и Q6 e-tron.

Как сообщает немецкое издание Automobilwoche, ID. Touareg станет первой моделью Volkswagen, созданной на платформе SSP. Выпуск ID. Roc и ID. Golf, которые изначально планировалось создать на этой платформе, перенесен на 2030 год из-за высоких производственных затрат и проблем с переносом производственной линии бензинового Golf из Германии в Мексику.

Все автомобили на платформе SSP, включая ID. Touareg, будут оснащены электронными системами и программным обеспечением, разработанным Rivian. Также внедорожник Scout от Volkswagen Group, создаваемый для североамериканского рынка, получит эти технологии. В то же время, как стало известно, электромобили под брендом Scout не планируется продавать в Европе, а ID. Touareg не будет запущен в США.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 15
20.09.2025 
Фото:Volkswagen
Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2