Популярный бренд выпустил крупный полноприводный кроссовер дешевле 3 млн рублей

Geely представила флагманский кроссовер Galaxy M9 по цене от 2,04 млн рублей

В России за 2 миллиона рублей можно приобрести топовую Lada Vesta, тогда как в Китае за аналогичную сумму предлагается базовая версия флагманского кроссовера Geely Galaxy M9, оцененная в 173,8 тысячи юаней (2,04 млн рублей).

Модель имеет шесть комплектаций, среди которых только одна – самая дорогая версия за 238,8 тысячи юаней (около 2,8 миллиона рублей) – оснащена полным приводом.

Geely Galaxy M9 выделяется внушительными габаритами: 5205 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1800 мм в высоту, а его колесная база составляет 3030 мм. Этот кроссовер нацелен на конкуренцию с крупными флагманами, такими как Li Auto L9 и Aito M9. Дизайн автомобиля выполнен в стиле концепта Galaxy Starship.

Geely Galaxy M9

Все версии Geely Galaxy M9 имеют шестиместную конфигурацию (2+2+2) с раздельными креслами во втором ряду. Для пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран с разрешением 3К, а также сиденья с функциями вентиляции, подогрева, регулируемыми подставками для ног и поясницы, а также 10-точечным массажем. Ровный пол и широкие проходы обеспечивают комфорт для всех пассажиров.

На передней панели установлен 30-дюймовый экран медиасистемы, 12,66-дюймовый экран используется в цифровой панели приборов, а проекционный экран для водителя достигает 32 дюймов с поддержкой дополненной реальности. В автомобилях Geely Galaxy M9 интегрирован интеллектуальный ИИ-ассистент, а информационно-развлекательные системы основаны на программной платформе Flyme Auto 2.

Geely Galaxy M9

Внедорожник оснащен системой автономного вождения Qianli Haohan H5, которая включает 27 датчиков, среди которых лидар, три радара и 11 камер высокого разрешения. Эта система обеспечивает возможность автономного передвижения от парковки до парковки в различных сценариях.

Все версии Geely Galaxy M9 оборудованы прогрессивной «супергибридной» системой Thor EM-P, при этом стоит отметить, что один из вариантов имеет передний привод вместо заднего. Эта версия оснащена трансмиссией 3DHT, позволяющей ДВС оказывать помощь электромотору. Максимальная мощность составляет 408 л.с., разгон до 100 км/ч достигается за 7,3 или 7,7 секунды в зависимости от ёмкости аккумулятора. Емкость тяговых батарей составляет 18,4 или 41,46 кВтч, а запас хода на электротяге доходит до 100 или 230 км, с средним расходом 4,9 или 4,8 л/100 км.

Топовая версия с тремя электромоторами обладает мощностью в 870 л.с., емкость тяговой батареи составляет 41,46 кВтч, а запас хода на чистом электричестве – 210 км, при максимальном запасе хода до 1300 км.