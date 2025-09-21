Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания

Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США из-за отказа приборной панели

Компания Toyota Motor объявила о том, что отзовет 591 тысячу автомобилей в США.

Причина отзыва связана с возможным отказом цифрового дисплея панели приборов размером 12,3 дюйма. Этот дисплей может не включаться при запуске двигателя или гаснуть во время поездки, что приводит к тому, что водитель не получает важной информации о скорости, уровне топлива и прочих параметрах, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

В список отзыва вошли 15 моделей Toyota и Lexus, выпущенных в период с 2023 по 2025 годы, включая такие модели как Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma и Highlander.

В числе отзыва также имеются Lexus LS, RX и TX. При этом количество затронутых автомобилей в пределах каждой модели значительно варьируется: например, для Toyota 4Runner эта цифра составляет всего семь экземпляров, а для Lexus LS500h – три. В то же время проблема обнаружена у более чем 113 тысяч автомобилей Toyota RAV4 и 33 тысяч Lexus TX.

Владельцы автомобилей будут уведомлены до середины ноября. Дилерские центры Toyota и Lexus проведут диагностику: программное обеспечение панели приборов обновят или же дисплей будет полностью заменен на доработанный.

Это уже второй значительный отзыв автомобилей за текущий месяц; ранее Toyota сообщила о том, что 94 тысячи автомобилей моделей Toyota bZ4X, Subaru Solterra и Lexus RZ были отозваны из-за дефекта в системе климат-контроля, который может приводить к отключению отопителя и обогрева стекол.