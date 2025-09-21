#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
21 сентября
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
Анна Уткина: подготовка автомобиля к зиме в...
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
21 сентября
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
МАЗ представил машину для МЧС Белоруссии на...
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
21 сентября
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США...

Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания

Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США из-за отказа приборной панели

Компания Toyota Motor объявила о том, что отзовет 591 тысячу автомобилей в США.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Причина отзыва связана с возможным отказом цифрового дисплея панели приборов размером 12,3 дюйма. Этот дисплей может не включаться при запуске двигателя или гаснуть во время поездки, что приводит к тому, что водитель не получает важной информации о скорости, уровне топлива и прочих параметрах, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

В список отзыва вошли 15 моделей Toyota и Lexus, выпущенных в период с 2023 по 2025 годы, включая такие модели как Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma и Highlander.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

В числе отзыва также имеются Lexus LS, RX и TX. При этом количество затронутых автомобилей в пределах каждой модели значительно варьируется: например, для Toyota 4Runner эта цифра составляет всего семь экземпляров, а для Lexus LS500h – три. В то же время проблема обнаружена у более чем 113 тысяч автомобилей Toyota RAV4 и 33 тысяч Lexus TX.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Владельцы автомобилей будут уведомлены до середины ноября. Дилерские центры Toyota и Lexus проведут диагностику: программное обеспечение панели приборов обновят или же дисплей будет полностью заменен на доработанный.

Это уже второй значительный отзыв автомобилей за текущий месяц; ранее Toyota сообщила о том, что 94 тысячи автомобилей моделей Toyota bZ4X, Subaru Solterra и Lexus RZ были отозваны из-за дефекта в системе климат-контроля, который может приводить к отключению отопителя и обогрева стекол.

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
21.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0