В России появится новый крупный кроссовер дешевле 3 млн рублей

GAC выпустил Trumpchi S9 по цене от 2,69 млн рублей в четырех комплектациях

Китайский производитель автомобилей GAC запустил продажи своего нового флагманского кроссовера Trumpchi S9.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях с ценами, варьирующимися от 229,8 до 259,8 тыс. юаней, что соответствует примерно 2,69-3,04 млн рублей по текущему курсу.

Trumpchi S9 выделяется своим минималистичным дизайном передней оптики, наличием лидара на крыше и выдвигающимися дверными ручками. Интерьеры предлагают пяти- или шестиместные варианты, а для комфорта задних пассажиров предусмотрены отдельные экраны.

GAC Trumpchi S9
Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя в сочетании с двумя электромоторами, что в сумме дает мощность 500 л.с. Аккумулятор позволяет проехать до 252 км на электротяге, тогда как максимальный запас хода достигает 1200 км.

GAC Trumpchi S9
Параметры кроссовера составляют 5060х1950х760 мм, а колесная база – 2930 мм. С учетом своих характеристик Trumpchi S9 намерен соперничать с Li Auto L9.

GAC Trumpchi S9 вызывает особый интерес в России, где его ожидают в 2026 году. Кроссовер должен стать новым основным моделью GAC на российском рынке, и его цена будет выше, чем у GAC GS8.

GAC Trumpchi S9
Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:Autohome
21.09.2025 
