Два автозавода в Питере готовят к перезапуску — подробности!

Бывшие заводы Toyota и GM в Санкт-Петербурге должны заработать в 2026 году

Предприятия Санкт-Петербурга, прежде принадлежавшие концернам Toyota и General Motors, планируют к перезапуску с новыми партнерами уже в начале следующего года.

Рекомендуем Какие авто везут в РФ из Японии в 2025 году

Об этом на церемонии запуска Lada Iskra на еще одном питерском заводе, «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan), заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Предприятие, которому передана эта площадка (бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге), на сегодняшний день ведет активную работу с нашими партнерами из дружественных стран по запуску. В целом по планам – в начале следующего года завод должен быть запущен, и то же самое по бывшему заводу GM. На следующий год полный перезапуск всех заводов должен произойти», – сообщил Поляков.

С 1 апреля 2025 года «Шушары Авто» (нынешнее название завода Toyota) скрыло информацию об учредителях. До этого 100% ООО принадлежало подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Завод возглавляет Андрей Панков, директор ООО «Аурус».

Вице-губернатор уточнил, что на бывшей площадке General Motors уже идет монтаж оборудования, степень готовности оценивается как высокая, тестовая сборка автомобилей должна стартовать до конца 2025 года, а официально завод перезапустят уже в 2026-м.

По обеим площадкам (экс-Toyota и экс-GM) сейчас идет определение модельного ряда – конкретные модели выбираются совместно с партнерами, отметил Поляков, но конкретные названия партнерских компаний не сообщил.

Как ранее писал «За рулем», тойотовскую площадку, простаивающую с 2022 года, хотят загрузить сборкой Аурусов. Завод GM был законсервирован еще в 2015 году, в 2020-м его перекупил Hyundai, однако в 2022-м корейская компания остановила деятельность в РФ.