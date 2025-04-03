Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца

Ответственная за экс-завод Toyota компания «Шушары-Авто» скрыла нового владельца

Предприятие «Шушары-Авто» скрыло данные о собственнике в учредительных документах, сказано в выписке Единого росреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее владельцем компании-собственника бывшего завода Toyota в Петербурге было ФГУП «НАМИ».

Предприятие «Шушары-Авто» уже три года находится в замороженном состоянии, на заводе планировали собирать люксовые автомобили Aurus.

Toyota приостановила работу в РФ в марте 2022 года, а в сентябре решила полностью закрыть завод в Петербурге. На предприятии были заняты почти 2 тыс. человек.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

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Источник: «Ъ-СПб»