Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца
Ответственная за экс-завод Toyota компания «Шушары-Авто» скрыла нового владельца
Предприятие «Шушары-Авто» скрыло данные о собственнике в учредительных документах, сказано в выписке Единого росреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Ранее владельцем компании-собственника бывшего завода Toyota в Петербурге было ФГУП «НАМИ».
Предприятие «Шушары-Авто» уже три года находится в замороженном состоянии, на заводе планировали собирать люксовые автомобили Aurus.
Toyota приостановила работу в РФ в марте 2022 года, а в сентябре решила полностью закрыть завод в Петербурге. На предприятии были заняты почти 2 тыс. человек.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.
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Источник: «Ъ-СПб»
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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03.04.2025
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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