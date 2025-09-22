Путешествия
Появилось приложение, позволяющее не останавливаться на светофорах
22 сентября
Появилось приложение, позволяющее не останавливаться на светофорах

В РФ разработали приложение для проезда регулируемых перекрестков без остановок

Российские ученые разработали первое в мире приложение для безостановочного проезда регулируемых перекрестков.

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) применили ИИ и компьютерное зрение для расчета оптимальной скорости движения, необходимой для попадания движущегося автомобиля в так называемую «зеленую волну». Система использует данные с уличных камер, анализирует обстановку на перекрестках и подсказывает водителю, на какой скорости нужно ехать, чтобы преодолеть маршрут, не стоя на «красном».

Авторы проекта отмечают, что те системы, которые сейчас внедряют мировые автокомпании, проще: они лишь показывают, через сколько секунд сменится сигнал светофора. А разработка ЮУрГУ не просто видит светофор – она способна точно «предсказать», когда перекресток освободится от транспорта.

«Представьте, что вы едете по городу, и ваш навигатор показывает вам одну-единственную цифру, например, 47 км/ч. Вы следуете этой рекомендации и проезжаете все перекрестки только на разрешающий сигнал светофора, без единой остановки», – рассказал Владимир Шепелев, к.т.н., доцент Передовой инженерной школы ЮУрГУ.

Разработка уже запатентована, прошла испытания в Магнитогорске и в данный момент тестируется на главной транспортной магистрали Челябинска, проспекте Ленина.

Источник:  Российская газета
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / jcomp
22.09.2025 
