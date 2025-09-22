#
Снижение скидок на автомобили: серьезный сигнал для покупателей
22 сентября
Снижение скидок на автомобили: серьезный сигнал для покупателей
Механическая коробка передач
22 сентября
Названы самые дешевые иномарки с механикой
Представлен топ-5 самых доступных иномарок с...
Subaru Forester
22 сентября
В РФ возобновили продажи самого надежного автомобиля
В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Subaru...

Кроссовер Subaru Forester, который неоднократно удостаивался звания самого надежного автомобиля в России, уже несколько лет поступает к нам через параллельный импорт и другие альтернативные схемы.

В настоящее время стоимость таких автомобилей начинается от 2 500 000 рублей. Например, одну из серийных комплектаций в сером цвете Sport можно заказать у компании из Владивостока. Судя по представленным фотографиям, данная версия включает комбинированный интерьер с экокожей и тканью, климат-контроль, мультифункциональный кожаный руль с подогревом, люк, систему выбора режимов движения, кнопку запуска двигателя, камеру кругового обзора с парктрониками, электропривод багажника и многое другое.

Другая компания из Владивостока предлагает аналогичный Forester за 3 000 000 рублей. В обоих случаях это праворульные автомобили, которые оборудованы 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, работающим в паре с бесступенчатым вариатором, и полным приводом.

Что касается новых леворульных моделей, то в Новосибирске предлагают Forester с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем за 3 400 000 рублей. В Перми идентичный кроссовер будет стоить 3 950 000 рублей, а в Белгороде такая же машина продается из наличия по той же цене.

Чуть дешевле, за 3 700 000 рублей, можно приобрести модель с 177-сильным двигателем, которая доступна во Владивостоке и Южно-Сахалинске. В Ростове-на-Дону 150-сильный кроссовер оценен в 4 347 000 рублей, тогда как в Краснодаре, Екатеринбурге и Москве его цена достигает 4 600 000 рублей. В Нижнем Новгороде он стоит 4 990 000 рублей.

Кроме того, в Москве есть в наличии автомобили с 2,5-литровым 185-сильным атмосферным двигателем, которые также комплектуются бесступенчатым вариатором. Их цена начинается от 4 800 000 рублей.

Напоминаем, в апреле Форестеру вновь присвоили звание самого надежного нового автомобиля на российском рынке, что стало результатом онлайн-опроса в рамках исследования «Рейтинги Авто Года», проведенного с 1 января по 31 марта 2025 года среди 30 тысяч респондентов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  «Автоновости дня»
Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21