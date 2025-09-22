В РФ возобновили продажи самого надежного автомобиля

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Subaru Forester по цене от 2,5 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester, который неоднократно удостаивался звания самого надежного автомобиля в России, уже несколько лет поступает к нам через параллельный импорт и другие альтернативные схемы.

В настоящее время стоимость таких автомобилей начинается от 2 500 000 рублей. Например, одну из серийных комплектаций в сером цвете Sport можно заказать у компании из Владивостока. Судя по представленным фотографиям, данная версия включает комбинированный интерьер с экокожей и тканью, климат-контроль, мультифункциональный кожаный руль с подогревом, люк, систему выбора режимов движения, кнопку запуска двигателя, камеру кругового обзора с парктрониками, электропривод багажника и многое другое.

Другая компания из Владивостока предлагает аналогичный Forester за 3 000 000 рублей. В обоих случаях это праворульные автомобили, которые оборудованы 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, работающим в паре с бесступенчатым вариатором, и полным приводом.

Что касается новых леворульных моделей, то в Новосибирске предлагают Forester с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем за 3 400 000 рублей. В Перми идентичный кроссовер будет стоить 3 950 000 рублей, а в Белгороде такая же машина продается из наличия по той же цене.

Subaru Forester

Чуть дешевле, за 3 700 000 рублей, можно приобрести модель с 177-сильным двигателем, которая доступна во Владивостоке и Южно-Сахалинске. В Ростове-на-Дону 150-сильный кроссовер оценен в 4 347 000 рублей, тогда как в Краснодаре, Екатеринбурге и Москве его цена достигает 4 600 000 рублей. В Нижнем Новгороде он стоит 4 990 000 рублей.

Кроме того, в Москве есть в наличии автомобили с 2,5-литровым 185-сильным атмосферным двигателем, которые также комплектуются бесступенчатым вариатором. Их цена начинается от 4 800 000 рублей.

Subaru Forester

Напоминаем, в апреле Форестеру вновь присвоили звание самого надежного нового автомобиля на российском рынке, что стало результатом онлайн-опроса в рамках исследования «Рейтинги Авто Года», проведенного с 1 января по 31 марта 2025 года среди 30 тысяч респондентов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.