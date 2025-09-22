Названы самые дешевые иномарки с механикой

Представлен топ-5 самых доступных иномарок с механической коробкой

МКП продолжает быть востребованной среди некоторых водителей, несмотря на снижение ее доли на рынке. Издание «Автоновости дня» подготовило рейтинг самых доступных новых иномарок с механической коробкой передач.

На первом месте находится BAIC U5 Plus, который является самой бюджетной моделью с механикой в России, с ценой от 1 394 500 рублей. Автомобиль оснащен 105-сильным атмосферным мотором и пятиступенчатой коробкой передач, а также галогеновыми фарами, мультирулем, системой бесключевого доступа и мультимедиа с камерой заднего вида.

Следующий в списке – JAC JS3 в версии Luxury MT, который можно купить минимум за 1 689 000 рублей, включая скидку. Он обладает 1,6-литровым двигателем мощностью 109 л.с. и шестиступенчатой МКП. В комплектацию входят климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с 10-дюймовым экраном и задние парктроники.

Третий автомобиль – популярный Haval Jolion, стартующая цена которого составляет 1 799 000 рублей. Базовая комплектация Comfort включает в себя 1,5-литровый 143-сильный турбомотор, шестиступенчатую МКП и передний привод. Стандартные функции – климат-контроль, круиз-контроль, галогеновые фары и мультимедиа с 10-дюймовым экраном.

Geely Emgrand можно приобрести от 1 834 990 рублей с учетом специальной скидки. Базовая версия Standart оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 122 л.с., пятиступенчатой МКП, кондиционером, фронтальными подушками безопасности и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном.

Закрывает рейтинг Jetta VA3, который является совместным проектом китайской FAW и немецкого Volkswagen. Минимальная цена этого седана составляет 1 928 000 рублей. Под капотом – 1,5-литровый 110-сильный атмосферный двигатель и пятиступенчатая механика. Базовая комплектация включает фронтальные подушки безопасности, аудиосистему с четырьмя динамиками, обогрев зеркал и датчики давления в шинах.

