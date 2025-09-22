#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Снижение скидок на автомобили: серьезный сигнал для покупателей
22 сентября
Снижение скидок на автомобили: серьезный сигнал для покупателей
Аналитик Мосеев: Дилеры начали сокращать скидки...
Механическая коробка передач
22 сентября
Названы самые дешевые иномарки с механикой
Представлен топ-5 самых доступных иномарок с...
Subaru Forester
22 сентября
В РФ возобновили продажи самого надежного автомобиля
В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Subaru...

Названы самые дешевые иномарки с механикой

Представлен топ-5 самых доступных иномарок с механической коробкой

МКП продолжает быть востребованной среди некоторых водителей, несмотря на снижение ее доли на рынке. Издание «Автоновости дня» подготовило рейтинг самых доступных новых иномарок с механической коробкой передач.

Рекомендуем
Стойки, дверь багажника и другие проблемы Hyundai Creta

На первом месте находится BAIC U5 Plus, который является самой бюджетной моделью с механикой в России, с ценой от 1 394 500 рублей. Автомобиль оснащен 105-сильным атмосферным мотором и пятиступенчатой коробкой передач, а также галогеновыми фарами, мультирулем, системой бесключевого доступа и мультимедиа с камерой заднего вида.

Следующий в списке – JAC JS3 в версии Luxury MT, который можно купить минимум за 1 689 000 рублей, включая скидку. Он обладает 1,6-литровым двигателем мощностью 109 л.с. и шестиступенчатой МКП. В комплектацию входят климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с 10-дюймовым экраном и задние парктроники.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Третий автомобиль – популярный Haval Jolion, стартующая цена которого составляет 1 799 000 рублей. Базовая комплектация Comfort включает в себя 1,5-литровый 143-сильный турбомотор, шестиступенчатую МКП и передний привод. Стандартные функции – климат-контроль, круиз-контроль, галогеновые фары и мультимедиа с 10-дюймовым экраном.

Geely Emgrand можно приобрести от 1 834 990 рублей с учетом специальной скидки. Базовая версия Standart оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 122 л.с., пятиступенчатой МКП, кондиционером, фронтальными подушками безопасности и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном.

Закрывает рейтинг Jetta VA3, который является совместным проектом китайской FAW и немецкого Volkswagen. Минимальная цена этого седана составляет 1 928 000 рублей. Под капотом – 1,5-литровый 110-сильный атмосферный двигатель и пятиступенчатая механика. Базовая комплектация включает фронтальные подушки безопасности, аудиосистему с четырьмя динамиками, обогрев зеркал и датчики давления в шинах.

BAIC U5 Plus
JAC JS3
Haval Jolion
Geely Emgrand
Jetta VA3
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Проект по увеличению утильсбора не поддержали...
Реально ли купить машину в кредит только по паспорту?
«Холодные свечи» — реальная польза или переплата?

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / ninjason1
Количество просмотров 6
22.09.2025 
Фото:freepik / ninjason1
Поделиться:
Оцените материал:
0