Снижение скидок на автомобили: серьезный сигнал для покупателей

Аналитик Мосеев: Дилеры начали сокращать скидки на автомобили

В период с 15 по 19 сентября 2025 года в России зафиксировано снижение и отмена некоторых скидок на автомобили, об этом сообщил эксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные сервиса Cargument.

Наиболее заметные изменения произошли у бренда Lada, который отменил все ранее действовавшие скидки на комплектации моделей 2024 года. В частности, прекратил действовать дисконт в размере 70 тысяч рублей на седан Granta (за исключением версии Standard), лифтбек Granta и Granta Sport.

Также был отменен дисконт в 170 тысяч рублей на Largus и Largus Cross. У Niva Legend все модификации лишились скидки в 100 тысяч рублей, а для Vesta отменен дисконт 200 тысяч рублей (кроме версии Comfort).

Компания Geely также внесла изменения в свою ценовую политику: скидки на комплектации Atlas 2024 года в исполнениях Flagship, Luxury 4WD и Flagship 4WD были уменьшены на 30-40 тысяч рублей, тогда как для версий Flagship Sport и Flagship Sport 4WD они увеличились на 10-20 тысяч рублей.

В противовес этому, Livan повысил цены: стоимость X3 Pro в комплектации Luxury 2024 модельного года увеличилась на 100 тысяч рублей и теперь составляет 1 859 900 рублей.

Аналитик подчеркивает, что общая тенденция говорит о сокращении масштабов ценовых стимулов. Ранее скидки способствовали поддержанию спроса на новые автомобили, однако к осени производители и дистрибьюторы начали сворачивать программы по стимулированию продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  Телеграм-канал аналитика Олега Мосеева
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
22.09.2025 
Фото:Depositphotos
