7 мест, дизель, без пробега — продается редкий ЗИЛ Бычок!

В Москве на продажу выставили редкий 7-местный ЗИЛ Бычок с нулевым пробегом

Интересный грузовик ЗИЛ 5301МЕ Бычок в очередной раз возник в продаже – на сей раз в Москве. Автомобиль 2012 года имеет пробег всего в 25 километров.

Последний московский грузовик – заглянули в его родословную

Другая примечательная деталь – довольно редкая двухрядная кабина типа «фермер», позволяющая разместить 7 человек: трое, включая водителя, на переднем ряду, и еще четверо – на заднем. Продавец указывает, что автомобиль выкуплен с хранения завода ЗИЛ и пребывает в состоянии абсолютно нового. ПТС имеется, будущий покупатель окажется первым владельцем этого авто.

Под капотом – дизель 4.8 на 130 л.с. Грузоподъемность Бычка составляет 5 тонн, а в цену выставленного экземпляра входит бортовой кузов.

На момент публикации заметки цена автомобиля составляет 1 650 000 рублей – в том виде, который описан выше. Но по заказу будущего владельца продавец берется переоборудовать машину любыми надстройками: тентованный борт, эвакуатор, самосвал, ассенизатор, молоковоз, водовоз, бензовоз, автовышка, термобудка, рефрижератор или любыми другими согласно ОТТС.

Напомним, семейство ЗИЛ Бычок выпускалось с 1995 по 2011 годы на АМО ЗИЛ в Москве, а с 2011 по 2014 годы – на ЗАО «Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ» в Саратовской области.

Источник:  Грузовики и вообще
Иннокентий Кишкурно
28.09.2025 
