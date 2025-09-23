Нужно ли прогревать двигатель летом? Вот несколько важных рекомендаций

Эксперты дали советы по правильному прогреву двигателя

Споры о необходимости прогрева двигателя перед поездкой продолжаются уже много лет. Некоторые водители делают акцент на том, что мотору нужна пауза на холостом ходу, в то время как другие считают это нецелесообразным. Эксперты издания Pravda.Ru разобрались в вопросе и дали важные рекомендации.

Особенно активно тема обсуждается зимой, но и в теплое время года короткий прогрев может оказаться полезным после долгой стоянки.

Современные автомобильные двигатели способны быстро запускаться и почти сразу переходить в рабочий режим. В теплую погоду масло быстрее достигает оптимальной температуры и распространяется по каналам. Однако 15-30 секунд работы двигателя без нагрузки помогает системе смазки стабилизироваться и защищает узлы от износа.

Важно помнить, что после длительного простоя масло уходит в картер, и нужно некоторое время, чтобы оно поступило ко всем деталям. Короткая пауза снижает риск сухого трения в первые секунды работы, что особенно актуально для турбированных моторов, где одновременная подача масла критична.

Многие производители автомобилей рекомендуют: после запуска холодного двигателя следует подождать 30-60 секунд перед тем, как начать движение. Если автомобиль стоял менее двух часов, эта пауза не обязательно.

Если машина простояла более недели, масляная пленка почти полностью исчезает, а резиновые детали теряют эластичность. В таком случае полезно дать двигателю поработать около минуты, даже в теплое время года, чтобы снизить риск повреждений и вернуть гибкость уплотнителей.

В первые минуты движения, даже в жару, не стоит резко ускоряться. Пока двигатель не достиг стабильной температуры, рекомендуется учитывать плавный режим работы и не превышать 2500 об/мин. Обычно через 3-5 минут двигатель выходит на рабочую температуру и готов к нагрузкам.