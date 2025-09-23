Новая реальность
#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dacia Bigster
23 сентября
«Старшего брата» Дастера превратили в настоящий внедорожник за небольшую плату
Тюнинг-ателье Carpoint представило внедорожные...
Skoda Kodiaq RS
23 сентября
Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году
Skoda Kodiaq RS нового поколения дебютирует в...
Интерьер Москвич 3
23 сентября
От 1,2 млн рублей: Москвич 3 с ручным управлением включили в спецпрограмму
Особая версия Москвича 3 вошла в льготную...

От 1,2 млн рублей: Москвич 3 с ручным управлением включили в спецпрограмму

Особая версия Москвича 3 вошла в льготную программу Минпромторга

Кроссовер Москвич 3 с ручным управлением включен в специальную программу, предложенную Минпромторгом России.

Москвич 3
Москвич 3

Рекомендуем
Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Эта программа предоставляет особые условия для приобретения автомобилей для определенных категорий граждан. Как сообщает пресс-служба бренда, участники специальной военной операции могут получить автомобиль со скидкой 40%. Чтобы оформить кредит, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус участника СВО.

Данная модель Москвича с ручным управлением была разработана специально для людей с ограниченными физическими возможностями. Управление автомобилем осуществляется при помощи специальных устройств, заменяющих традиционные педали, что обеспечивает удобство и безопасность.

Интерьер Москвич 3
Интерьер Москвич 3

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Согласно данным с официального сайта марки, с упомянутой скидкой цена Москвича 3 составит менее 1,2 миллиона рублей. Все автомобили имеют гарантию от производителя.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 11
23.09.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв