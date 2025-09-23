От 1,2 млн рублей: Москвич 3 с ручным управлением включили в спецпрограмму

Особая версия Москвича 3 вошла в льготную программу Минпромторга

Кроссовер Москвич 3 с ручным управлением включен в специальную программу, предложенную Минпромторгом России.

Москвич 3

Эта программа предоставляет особые условия для приобретения автомобилей для определенных категорий граждан. Как сообщает пресс-служба бренда, участники специальной военной операции могут получить автомобиль со скидкой 40%. Чтобы оформить кредит, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус участника СВО.

Данная модель Москвича с ручным управлением была разработана специально для людей с ограниченными физическими возможностями. Управление автомобилем осуществляется при помощи специальных устройств, заменяющих традиционные педали, что обеспечивает удобство и безопасность.

Интерьер Москвич 3

Согласно данным с официального сайта марки, с упомянутой скидкой цена Москвича 3 составит менее 1,2 миллиона рублей. Все автомобили имеют гарантию от производителя.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.