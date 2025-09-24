Стало известно, сколько водителей готовы оформлять полис ОСАГО онлайн

Авто Mail: 76% россиян готовы покупать ОСАГО онлайн

Согласно исследованию проекта «Авто Mail» и маркетплейса «Сравни», 76% россиян (около трех четвертей) выразили готовность приобретать полис ОСАГО в режиме онлайн.

Люди, поддерживающие такую форму покупки, заявили о намерении полностью перейти на онлайн-оформление «автогражданки», если будет доступно удобное приложение с круглосуточной службой поддержки, сообщают аналитики. 58% опрошенных уже используют цифровые платформы для приобретения страховки.

Как показывает анализ «Сравни», 24% респондентов ни разу не пользовались онлайн-сервисами для покупки страховки, а 7% используют их в половине случаев.

По итогам исследования, 57% опрошенных отметили, что главным критерием выбора страховщика для них является цена полиса, что становится особенно актуальным на фоне роста цен на автомобили и страховых тарифов. Тем не менее, 19% считают, что удобство мобильного приложения и онлайн-сервисов является ключевым фактором.

