Стало известно, сколько водителей готовы оформлять полис ОСАГО онлайн
Согласно исследованию проекта «Авто Mail» и маркетплейса «Сравни», 76% россиян (около трех четвертей) выразили готовность приобретать полис ОСАГО в режиме онлайн.
Люди, поддерживающие такую форму покупки, заявили о намерении полностью перейти на онлайн-оформление «автогражданки», если будет доступно удобное приложение с круглосуточной службой поддержки, сообщают аналитики. 58% опрошенных уже используют цифровые платформы для приобретения страховки.
Как показывает анализ «Сравни», 24% респондентов ни разу не пользовались онлайн-сервисами для покупки страховки, а 7% используют их в половине случаев.
По итогам исследования, 57% опрошенных отметили, что главным критерием выбора страховщика для них является цена полиса, что становится особенно актуальным на фоне роста цен на автомобили и страховых тарифов. Тем не менее, 19% считают, что удобство мобильного приложения и онлайн-сервисов является ключевым фактором.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
|
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
|
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм