За вождение без ОСАГО хотят штрафовать только раз в день

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в день

Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, председателем думского комитета по финансовому рынку, предложила законопроект, который ограничивает применение штрафов за вождение без полиса ОСАГО. Согласно новому предложению, водитель может быть наказан лишь один раз в день, если его нарушение было зафиксировано несколькими камерами фотовидеофиксации.

Предлагается внести изменения в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая касается обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей. В текущей редакции за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а за повторное правонарушение – от 3 до 5 тысяч рублей.

Законопроект предлагает дополнить статью примечанием, согласно которому водитель, управляющий автомобилем без действующего полиса, может не подвергаться многократному наказанию в течение одного дня при условии, что нарушение зафиксировано автоматическими камерами дважды и более.

Разработка законопроекта связана с совместными усилиями Банка России, Минфина, МВД и Российского союза автостраховщиков по введению дополнительных механизмов контроля над обязанностями автовладельцев по страхованию своей гражданской ответственности.

