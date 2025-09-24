#
Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора
24 сентября
Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора
Эксперт Иванов спрогнозировал рост спроса на...
Nissan Patrol
24 сентября
Неубиваемый японский рамный внедорожник привезли в Россию
В России начались продажи внедорожников Nissan Patrol 2025 года
За вождение без ОСАГО хотят штрафовать только раз в день
24 сентября
За вождение без ОСАГО хотят штрафовать только раз в день
В Госдуме предложили штрафовать за вождение без...

Неубиваемый японский рамный внедорожник привезли в Россию

В России начались продажи внедорожников Nissan Patrol 2025 года

Два крупных дилерских центра в России начали продажу японских внедорожников Nissan Patrol 2025 года. Все автомобили были ввезены в страну через параллельный импорт из Республики Беларусь и предназначены для рынков США и ОАЭ.

Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

Цены на внедорожники стартуют от 13 500 000 рублей за машину в серебристо-графитовом металлике в комплектации Pro-4x для рынка США.

Фотографии показывают, что автомобиль предлагается с богатыми опциями, включая адаптивную пневмоподвеску, подогрев и вентиляцию сидений, трехзонный климат-контроль, аудиосистему Klipsch, панорамный люк и полный пакет ассистентов вождения.

В то же время дилерский центр из Санкт-Петербурга предлагает аналогичный автомобиль в черном цвете для рынка ОАЭ за 17 500 000 рублей.

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Все автомобили имеют схожие технические характеристики: под капотом расположен V-образный 6-цилиндровый турбомотор объемом 3,5 литра с индексом VR35DDTT в разных уровнях форсировки, работающий в паре с 9-ступенчатым классическим автоматом. Привод полный.

Для желающих приобрести спортивную версию с почти 500-сильным двигателем и выраженным пластиковым обвесом компания из Владивостока предлагает Nissan Patrol Nismo за 17 000 000 рублей. В комплект входит мощный мотор, другие колесные диски, спортивные сиденья и яркие красные ремни безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
24.09.2025 
Фото:Nissan
