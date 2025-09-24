Неубиваемый японский рамный внедорожник привезли в Россию

В России начались продажи внедорожников Nissan Patrol 2025 года

Два крупных дилерских центра в России начали продажу японских внедорожников Nissan Patrol 2025 года. Все автомобили были ввезены в страну через параллельный импорт из Республики Беларусь и предназначены для рынков США и ОАЭ.

Цены на внедорожники стартуют от 13 500 000 рублей за машину в серебристо-графитовом металлике в комплектации Pro-4x для рынка США.

Фотографии показывают, что автомобиль предлагается с богатыми опциями, включая адаптивную пневмоподвеску, подогрев и вентиляцию сидений, трехзонный климат-контроль, аудиосистему Klipsch, панорамный люк и полный пакет ассистентов вождения.

В то же время дилерский центр из Санкт-Петербурга предлагает аналогичный автомобиль в черном цвете для рынка ОАЭ за 17 500 000 рублей.

Nissan Patrol

Все автомобили имеют схожие технические характеристики: под капотом расположен V-образный 6-цилиндровый турбомотор объемом 3,5 литра с индексом VR35DDTT в разных уровнях форсировки, работающий в паре с 9-ступенчатым классическим автоматом. Привод полный.

Для желающих приобрести спортивную версию с почти 500-сильным двигателем и выраженным пластиковым обвесом компания из Владивостока предлагает Nissan Patrol Nismo за 17 000 000 рублей. В комплект входит мощный мотор, другие колесные диски, спортивные сиденья и яркие красные ремни безопасности.

