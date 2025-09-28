В этих городах РФ владельцы «электричек» не знают проблем (ну, почти)

Назван Топ-10 городов России с лучшей инфраструктурой для электромобилей

Зарядная инфраструктура в России все же развивается: если пару лет назад прогрессивными в этом отношении можно было назвать лишь 3-4 российских города, то теперь источник приводит список из 10 городов РФ, в которых владельцы электромобилей «могут комфортно ездить, не сражаясь за место у ЭЗС».

Лидером по количеству станций осталась Москва (904 шт.), причем всего за год показатель прирос на 64%. Но этот процент роста – не рекордный: на 129% количество станций увеличила Уфа, в результате чего ворвалась в Топ-10 «автоэлектрифицированных» городов. Ну а Топ-3 вместе со столицей формируют Санкт-Петербург и Красноярск – впрочем, даже их общее количество станций пока не дотягивает до московского.

В целом же по России количество ЭЗС превысило 6 тысяч — рост почти на 40% за последний год. Надо полагать, совсем скоро на всех этих зарядных станциях смогут заряжаться электромобили российского стартапа «Атом», который и опубликовал вышеприведенные данные. Напомним, старт серийного производства электромобилей Атом на заводе Москвич должен состояться до конца 2025 года.