#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 400
24 сентября
Популярный в России рамный внедорожник обновился
В Китае представили обновленный внедорожник...
Стоимость бензина Аи-92 снова обновила рекорд
24 сентября
Стоимость бензина Аи-92 снова обновила рекорд
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже...
Этим кроссоверам не страшен новый утильсбор
24 сентября
Этим кроссоверам не страшен новый утильсбор
Топ-10 кроссоверов, которым не грозит повышение...

Дебютировал экономичный кроссовер премиального бренда

В Китае на авиасалоне в городе Чанчунь представили новый Hongqi HS6

На выставке в Чанчуне производитель из Китая представил новый полноразмерный кроссовер Hongqi HS6.

Рекомендуем
Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

Автомобиль получил мощный и брутальный дизайн с крупной решеткой радиатора, а его движение обеспечивается гибридной силовой установкой.

Hongqi HS6 построен на новой платформе Honghu, что позволяет ему достигать запаса хода в 205 км только на электротяге. Его габариты составляют 4925 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1740 мм в высоту, а размер колесной базы равен 2925 мм.

Hongqi HS6
Hongqi HS6

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Кроссовер оснащен гибридным агрегатом, состоящим из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, хотя суммарная мощность не уточняется. В зависимости от версии, он будет доступен с аккумуляторами ёмкостью 23,9 или 39,5 кВтч, что позволит проехать на электричестве до 123 или 205 км соответственно.

Hongqi HS6
Hongqi HS6

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Среди оборудования нового вседорожника есть медиасистема с двумя тачскринами, селектор трансмиссии, расположенный на рулевой колонке, беспроводная зарядка и современные системы безопасности и комфорта.

На данный момент поставки нового Hongqi HS6 в Россию не предусмотрены.

Hongqi HS6
Hongqi HS6

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Источник:  Hongqi
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 11
24.09.2025 
Фото:Hongqi
Поделиться:
Оцените материал:
0