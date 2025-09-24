Дебютировал экономичный кроссовер премиального бренда

В Китае на авиасалоне в городе Чанчунь представили новый Hongqi HS6

На выставке в Чанчуне производитель из Китая представил новый полноразмерный кроссовер Hongqi HS6.

Автомобиль получил мощный и брутальный дизайн с крупной решеткой радиатора, а его движение обеспечивается гибридной силовой установкой.

Hongqi HS6 построен на новой платформе Honghu, что позволяет ему достигать запаса хода в 205 км только на электротяге. Его габариты составляют 4925 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1740 мм в высоту, а размер колесной базы равен 2925 мм.

Кроссовер оснащен гибридным агрегатом, состоящим из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, хотя суммарная мощность не уточняется. В зависимости от версии, он будет доступен с аккумуляторами ёмкостью 23,9 или 39,5 кВтч, что позволит проехать на электричестве до 123 или 205 км соответственно.

Среди оборудования нового вседорожника есть медиасистема с двумя тачскринами, селектор трансмиссии, расположенный на рулевой колонке, беспроводная зарядка и современные системы безопасности и комфорта.

На данный момент поставки нового Hongqi HS6 в Россию не предусмотрены.

