Праворульная компоновка станет главным препятствием для индийских авто в России

Индийским автопроизводителям, желающим выйти на рынок России, предстоят определенные трудности и нюансы, связанные с адаптацией их автомобилей для наших условий. Об этом говорят эксперты и представители дилеров, опрошенные агентством «Автостат».

Ренат Тюктеев, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», считает, что главными проблемами для индийского автопрома станут праворульная компоновка, необходимость адаптации к климату и минималистичный дизайн, к которому российские потребители не готовы.

По словам Никиты Шелехова, сооснователя LikeAvto, индийская автоиндустрия достаточно разнообразна. В Индии представлены как глобальные бренды, так и сильные внутренние компании, такие как Tata и Mahindra. Хотя на начальном этапе целесообразно поставлять готовые автомобили, для долгосрочного присутствия в России понадобится локальная сборка, что потребует инвестиций и специальных контрактов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что большинство индийских машин изначально производится с правым рулем, и их перевод на европейский стандарт при низких объемах продаж может быть невыгодным.

Евгений Житнухин, коммерческий директор автомаркетплейса Fresh, считает, что локализация производства индийских автомобилей на российских заводах может стать рхорошим ешением. Однако для этого необходимы значительные инвестиции и подходящая инфраструктура. Самый вероятный вариант на текущий момент – это постепенное увеличение поставок готовых автомобилей.

Сергей Целиков, директор агентства «Автостат», выразил мнение, что индийский автопром сейчас сосредоточен на своем внутреннем рынке, и не ожидает масштабных проектов в России в ближайшие годы.