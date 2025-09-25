#
Робот ударил рабочего на заводе Tesla
Робот ударил рабочего на заводе Tesla

В США сотрудник Tesla требует $51 млн после удара робота на заводе

22 июля 2023 года на заводе Tesla в Фремонте, штат Калифорния, произошел серьезный инцидент с промышленным роботом. Рабочий, пострадавший в результате происшествия, подал иск к автопроизводителю, оценив ущерб в 51 миллион долларов. Согласно судебным документам, техник Питер Хинтердоблер помогал коллеге при демонтаже робота, который был временно убран с конвейера для сборки Model 3.

Во время работы, когда он пытался извлечь блок управления, «рука» робота неожиданно заработала. Она резко сдвинулась благодаря своему приводу и массивному противовесу, вес которого составляет около 3629 килограммов. Конструкция обрушилась на Хинтердоблера, отбросив его на пол. Техник потерял сознание и получил серьезные травмы – их характер пока не раскрывается.

На лечение пострадавший уже потратил миллион долларов, а будущие медицинские расходы, по прогнозам специалистов, составят не менее 6 миллионов. В иске 50-летний Хинтердоблер требует 20 миллионов долларов за причиненные боль и страдания, 10 миллионов за моральный вред, 1 миллион за упущенный доход и 8 миллионов за потерю трудоспособности в будущем. Также заявлено 5 миллионов долларов на бытовые расходы.

Питер Хинтердоблер также утверждает, что компания отказалась предоставить видеозапись произошедшего, несмотря на его многочисленные запросы. Адвокаты пострадавшего настаивают на том, что Tesla не обеспечила необходимый уровень безопасности на рабочем месте, что стало причиной травм сотрудника.

Источник:  The Independent
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
25.09.2025 
Фото:Wikimedia
