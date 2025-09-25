Стало известно, когда в России откроется первый официальный дилер Li Auto
Китайский автомобильный бренд Li Auto (Lixiang) планирует открытие своего первого дилерского центра в России до конца текущего года, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава министерства отметил, что обсуждалось открытие первого официального автосалона компании.
«Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ, будем им в этом вопросе помогать», – заявил Алиханов.
Он также указал, что на текущий момент рынок России для китайского производителя является «случайным», так как у Li Auto нет экспортной стратегии. Тем не менее, в 2024 году в России планируется продажа около 23 тыс. автомобилей данного бренда. Однако Алиханов добавил, что автомобили Lixiang пока не обслуживаются в России.
На данный момент автомобили Li Auto (Lixiang) продаются в России через дистрибьютора Sinomach Auto, который занимается развитием дилерской сети, тогда как сама китайская компания официально не представлена на российском рынке.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.
