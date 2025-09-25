Стало известно, когда в России откроется первый официальный дилер Li Auto

Алиханов: В России до конца 2025 года откроется официальный дилер Lixiang

Китайский автомобильный бренд Li Auto (Lixiang) планирует открытие своего первого дилерского центра в России до конца текущего года, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава министерства отметил, что обсуждалось открытие первого официального автосалона компании.

«Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ, будем им в этом вопросе помогать», – заявил Алиханов.

Он также указал, что на текущий момент рынок России для китайского производителя является «случайным», так как у Li Auto нет экспортной стратегии. Тем не менее, в 2024 году в России планируется продажа около 23 тыс. автомобилей данного бренда. Однако Алиханов добавил, что автомобили Lixiang пока не обслуживаются в России.

На данный момент автомобили Li Auto (Lixiang) продаются в России через дистрибьютора Sinomach Auto, который занимается развитием дилерской сети, тогда как сама китайская компания официально не представлена на российском рынке.

