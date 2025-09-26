#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Woven City
26 сентября
Toyota открывает новый город для тестирования технологий у подножия Фудзи
Компания Toyota запустила город будущего Woven...
Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС
26 сентября
Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС
Эксперт Ревин придумал, как запастись бензином,...
Грузовики России и Белоруссии получат новые ведущие мосты
26 сентября
Грузовики России и Белоруссии получат новые ведущие мосты
В 2026 году «Урал» начнет делать ведущие мосты...

АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сокращении производства Lada Largus

АВТОВАЗ: план выпуска Lada Largus не прошел корректировку

АВТОВАЗ выпустил официальное опровержение относительно слухов о сокращении производства модели Lada Largus на заводе в Ижевске. Ранее телеграм-канал Mash, ссылаясь на анонимные источники среди сотрудников, утверждал, что план выпуска универсалов уменьшили вдвое.

Рекомендуем
Экономим на покупке авто — берем из Японии: все риски и сроки

В пресс-службе компании это сообщение опровергли, уточнив, что план производства Ларгусов на сентябрь составляет 151 автомобиль в день, а для октября он останется на прежнем уровне с увеличением месячного плана на несколько десятков машин по сравнению с сентябрем.

Телеграм-канал также приводил мнения экспертов, которые связывают снижение спроса на Lada Largus с моральным устареванием модели и ростом конкуренции со стороны китайских брендов. Кроме того, приводились примеры предыдущих объемов производства Lada Vesta, выпуск которой на этой же площадке достигал 600 машин в день.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

В ответ на такое сравнение АВТОВАЗ прокомментировал: «Сравнивать текущие объемы производства с теми, что были 4 года назад, да еще с другой моделью, в других рыночных и экономических реалиях, могли только гении статистики и анализа».

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 8
26.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+32