АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сокращении производства Lada Largus
АВТОВАЗ выпустил официальное опровержение относительно слухов о сокращении производства модели Lada Largus на заводе в Ижевске. Ранее телеграм-канал Mash, ссылаясь на анонимные источники среди сотрудников, утверждал, что план выпуска универсалов уменьшили вдвое.
В пресс-службе компании это сообщение опровергли, уточнив, что план производства Ларгусов на сентябрь составляет 151 автомобиль в день, а для октября он останется на прежнем уровне с увеличением месячного плана на несколько десятков машин по сравнению с сентябрем.
Телеграм-канал также приводил мнения экспертов, которые связывают снижение спроса на Lada Largus с моральным устареванием модели и ростом конкуренции со стороны китайских брендов. Кроме того, приводились примеры предыдущих объемов производства Lada Vesta, выпуск которой на этой же площадке достигал 600 машин в день.
В ответ на такое сравнение АВТОВАЗ прокомментировал: «Сравнивать текущие объемы производства с теми, что были 4 года назад, да еще с другой моделью, в других рыночных и экономических реалиях, могли только гении статистики и анализа».
Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.
