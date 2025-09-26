За езду по трамвайным путям хотят сажать на 15 суток

Автомобильный союз предложил ужесточить наказание за езду по трамвайным путям

Национальный автомобильный союз (НАС) выдвинул предложение наказывать водителей за движение по трамвайным путям, используя статью о мелком хулиганстве, а не просто за нарушение правил дорожного движения. Как отметил президент НАС Антон Шапарин, в Сети наблюдается растущая тенденция, когда водители объезжают пробки по трамвайным путям, и количество таких видеороликов увеличивается.

Он подчеркнул, что их инициативу следует сопоставить с тем, как уже наказывают дрифтеров – таких водителей судят по статье за мелкое хулиганство.

В настоящее время за выезд на встречные трамвайные пути предусмотрен штраф в размере 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение может повлечь потерю водительских прав на срок до одного года согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях.

В то же время статья 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» предполагает наказание в виде штрафа от 500 рублей до 15 суток административного ареста.

