С этими автомобилями не спешат расставаться — их продают первые владельцы

Исследование: 33% автомобилей массового сегмента продает первый владелец

Специалисты проанализировали почти 300 000 объявлений о продаже автомобилей с пробегом в возрасте от 7 до 10 лет и выяснили, что лишь 15% люксовых авто остаются у первоначального владельца. Для автомобилей массового сегмента этот показатель составляет более 33%.

Автолюбители придерживаются стремления найти подержанный автомобиль только от первого владельца, однако предложений становится все меньше, поскольку средний срок владения автомобилем в последнее время увеличился почти до восьми лет.

Поэтому эксперты «Авто.ру» решили определить, какие марки и модели, достигнув этого возраста, чаще всего имеют единственного собственника.

Kia Sorento Prime

В рейтинг вошли только те модели старше 7 лет, которые были официально представлены на российском рынке при первой продаже. Около половины позиций занимают корейские бренды, в первую десятку попали всего несколько японских и европейских автомобилей. Ранжирование проводилось по доле объявлений с одним владельцем среди всех предложений конкретной модели.

Список выглядит так:

Hyundai Creta 1-го поколения 39%;

Hyundai Santa Fe 3-го поколения 38%;

Mazda CX-5 2-го поколения 37%;

Nissan Juke 1-го поколения 36%;

Hyundai Tucson 3-го поколения 36%;

Renault Sandero 2-го поколения 36%;

Kia Sorento Prime 3- го поколения 35%;

Toyota Rav4 4-го поколения 34%;

Kia Sportage 4-го поколения 34%;

Skoda Kodiaq 1-го поколения 33%.

Среди премиальных марок больше всего первообладателей удерживают автомобили BMW – около 20% от общего числа предложений. За ними следуют Audi и Mercedes-Benz, отстающие всего на 3%. В то же время, у люксовых брендов, таких как Bentley, Maserati и Rolls-Royce, только 15% автомобилей этого возраста продаются первыми владельцами, и, как правило, они уже сменили нескольких собственников.