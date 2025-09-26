С этими автомобилями не спешат расставаться — их продают первые владельцы

#
Специалисты проанализировали почти 300 000 объявлений о продаже автомобилей с пробегом в возрасте от 7 до 10 лет и выяснили, что лишь 15% люксовых авто остаются у первоначального владельца. Для автомобилей массового сегмента этот показатель составляет более 33%.

Автолюбители придерживаются стремления найти подержанный автомобиль только от первого владельца, однако предложений становится все меньше, поскольку средний срок владения автомобилем в последнее время увеличился почти до восьми лет.

Поэтому эксперты «Авто.ру» решили определить, какие марки и модели, достигнув этого возраста, чаще всего имеют единственного собственника.

В рейтинг вошли только те модели старше 7 лет, которые были официально представлены на российском рынке при первой продаже. Около половины позиций занимают корейские бренды, в первую десятку попали всего несколько японских и европейских автомобилей. Ранжирование проводилось по доле объявлений с одним владельцем среди всех предложений конкретной модели.

Список выглядит так:

  • Hyundai Creta 1-го поколения 39%;
  • Hyundai Santa Fe 3-го поколения 38%;
  • Mazda CX-5 2-го поколения 37%;
  • Nissan Juke 1-го поколения 36%;
  • Hyundai Tucson 3-го поколения 36%;
  • Renault Sandero 2-го поколения 36%;
  • Kia Sorento Prime 3-го поколения 35%;
  • Toyota Rav4 4-го поколения 34%;
  • Kia Sportage 4-го поколения 34%;
  • Skoda Kodiaq 1-го поколения 33%.

Среди премиальных марок больше всего первообладателей удерживают автомобили BMW – около 20% от общего числа предложений. За ними следуют Audi и Mercedes-Benz, отстающие всего на 3%. В то же время, у люксовых брендов, таких как Bentley, Maserati и Rolls-Royce, только 15% автомобилей этого возраста продаются первыми владельцами, и, как правило, они уже сменили нескольких собственников.

