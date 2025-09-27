Экология
Дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах

РОАД: новый утильсбор приведет к подорожанию подержанных машин

Представители дилерского сообщества поделились мнениями о влиянии изменения механизма начисления утильсбора на авторынок.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что в начале периода, когда будут распроданы остатки автомобилей с прежними условиями, импорт новых машин может снизиться до 50%. В дальнейшем ожидается постепенное восстановление продаж, но снижение импорта останется на уровне около 30%.

Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов добавил, что новые пошлины не смогут надолго удержать покупателей санкционных марок. По мере стабилизации цен и переработки складских запасов спрос должен вернуться, так как альтернатив популярных брендов, таких как BMW, практически не существует.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прогнозирует, что импорт автомобилей с мощностью свыше 160 л.с. уменьшится минимум на 15%, а объем продаж может сократиться на 15-20% в среднесрочной перспективе.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что наибольшее влияние нововведения окажут на сегменты электромобилей и гибридов, таких как Zeekr и Lixiang. Однако никакие марки и модели не исчезнут с рынка, просто объем спроса и продаж может сократиться.

Руководитель пресс-службы Ассоциации РОАД Вера Павлова уверяет, что ограничения на ввоз и уменьшение доступных моделей приведут к росту цен и уменьшению выбора на вторичном рынке.

Таким образом, новые правила утильсбора окажут влияние на стоимость автомобилей, что может значительно сократить спрос и уменьшить предложения на вторичке. При этом цены на машины с пробегом могут начать расти вслед за ценами на новые автомобили.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автостат
27.09.2025 
