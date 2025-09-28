Chery выпустила полноприводный красивый внедорожник в стиле Range Rover

#
Компания Chery официально анонсировала старт приема заказов на свой новый флагманский гибридный кроссовер Fulwin T11. Акция продлится до 13 октября, и при внесении депозитов в размере 1111 юаней (примерно 13 тыс. рублей) покупатели смогут воспользоваться тремя бонусами, о которых не сообщается.

Chery Fulwin T11
Chery Fulwin T11

Fulwin T11 представляет собой крупный шестиместный SUV с гибридной системой, способный проходить более 1400 километров на одном баке бензина. Внешний вид автомобиля схож с Land Rover Range Rover, а на крыше установлен лидар. В базовой комплектации предусмотрена система помощи водителю Falcon 500, а в топовой версии – усовершенствованная система Falcon 700.

Размеры автомобиля составляют 5150х1995х1800 мм, колесная база равна 3120 мм. Салон рассчитан на 6 мест (формат «2+2+2» с раздельными креслами во втором ряду), с акцентом на комфорт, так как кресла оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа.

Внутри установлен 30-дюймовый дисплей с разрешением 6K, который сочетает центральный и пассажирский экраны, а также небольшой цифровой щиток приборов.

Интерьер Chery Fulwin T11
Интерьер Chery Fulwin T11

Также имеется проекционный экран с поддержкой дополненной реальности, атмосферная подсветка на 256 цветов и аудиосистема с 23 динамиками. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 17,3-дюймовый экран, а также холодильник объемом 9,2 литра.

Пока нет информации о мощности силовой установки, известно, что она основана на 1,5-литровом турбомоторе и включает два электромотора. Запас хода на электричестве составляет 220 км, а время разгона до 100 км/ч – 5 секунд. Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, задняя – независимая пятирычажная.

Chery Fulwin T11
Chery Fulwin T11
Chery Fulwin T11
Интерьер Chery Fulwin T11
Интерьер Chery Fulwin T11
Источник:  Autohome
