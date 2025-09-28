Chery выпустила полноприводный красивый внедорожник в стиле Range Rover

Chery запускает предзаказы на гибридный шестиместный кроссовер Fulwin T11

Компания Chery официально анонсировала старт приема заказов на свой новый флагманский гибридный кроссовер Fulwin T11. Акция продлится до 13 октября, и при внесении депозитов в размере 1111 юаней (примерно 13 тыс. рублей) покупатели смогут воспользоваться тремя бонусами, о которых не сообщается.

Chery Fulwin T11

Fulwin T11 представляет собой крупный шестиместный SUV с гибридной системой, способный проходить более 1400 километров на одном баке бензина. Внешний вид автомобиля схож с Land Rover Range Rover, а на крыше установлен лидар. В базовой комплектации предусмотрена система помощи водителю Falcon 500, а в топовой версии – усовершенствованная система Falcon 700.

Размеры автомобиля составляют 5150х1995х1800 мм, колесная база равна 3120 мм. Салон рассчитан на 6 мест (формат «2+2+2» с раздельными креслами во втором ряду), с акцентом на комфорт, так как кресла оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа.

Внутри установлен 30-дюймовый дисплей с разрешением 6K, который сочетает центральный и пассажирский экраны, а также небольшой цифровой щиток приборов.

Интерьер Chery Fulwin T11

Также имеется проекционный экран с поддержкой дополненной реальности, атмосферная подсветка на 256 цветов и аудиосистема с 23 динамиками. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 17,3-дюймовый экран, а также холодильник объемом 9,2 литра.

Пока нет информации о мощности силовой установки, известно, что она основана на 1,5-литровом турбомоторе и включает два электромотора. Запас хода на электричестве составляет 220 км, а время разгона до 100 км/ч – 5 секунд. Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, задняя – независимая пятирычажная.