Названа средняя цена новой машины в России

«Атол»: новый автомобиль в России в среднем стоит 2,3 млн рублей

Согласно данным с января по сентябрь 2025 года, средний чек на новую машину увеличился на 5%, достигнув 2,33 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости с отсылкой на исследование компании «Атол».

По сведениям аналитиков, средняя стоимость нового автомобиля составила 2,33 миллиона рублей, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В то же время спрос на новые легковые автомобили сократился на 3%.

Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко отметила, что рост цен на автомобили свидетельствует о сужении рынка и его переходе на узкую категорию платежеспособных покупателей. В то же время массовый потребитель покидает рынок, подчеркнула она.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
29.09.2025 
Фото:Depositphotos
