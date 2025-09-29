Названа средняя цена новой машины в России
Согласно данным с января по сентябрь 2025 года, средний чек на новую машину увеличился на 5%, достигнув 2,33 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости с отсылкой на исследование компании «Атол».
По сведениям аналитиков, средняя стоимость нового автомобиля составила 2,33 миллиона рублей, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В то же время спрос на новые легковые автомобили сократился на 3%.
Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко отметила, что рост цен на автомобили свидетельствует о сужении рынка и его переходе на узкую категорию платежеспособных покупателей. В то же время массовый потребитель покидает рынок, подчеркнула она.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
|
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
|
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
- «За рулем» можно смотреть на YouTube