Всю больше россиян покупают новую машину вместо подержанной — свежая статистика

Потребительский интерес к покупке новых автомобилей в России вырос на 30%

РОМИР представляет результаты ежеквартального исследования, которое выявило значительные изменения в потребительских предпочтениях, касающихся покупки новых автомобилей.

Аналитики отмечают рост интереса к покупке автомобиля: если в прошлом году покупку планировали лишь 7% опрошенных, то в текущем году этот показатель вырос до 37%.

Заметно увеличилась и доля потребителей, предпочитающих покупку нового автомобиля – с 33% до 51% по сравнению с прошлым годом. Выбор в пользу авто с пробегом делают только 37%.

Проведенное исследование свидетельствует о росте доверия к новым игрокам. Так, свое доверие китайским брендам подтвердили 59% опрошенных.

Несмотря на рост доверия к новым брендам, результаты исследования также показали, что автовладельцы все еще ожидают возвращения на рынок «старых» и проверенных временем марок. Возвращения европейских, японских и американских брендов ждут 64% россиян, что подчеркивает сохраняющуюся к ним лояльность и потенциальный спрос на их продукцию в будущем.

«Мы видим, что рынок адаптируется к новым условиям, и потребители становятся более открытыми к новым предложениям. Однако, фактор доверия к «старым» брендам по-прежнему очень высок, и это важно учитывать текущим и потенциальным участникам авторынка», – отметила руководитель направления «Авто» РОМИР Светлана Сорокина.

Исследование проводилось онлайн в формате «омнибус».

Омнибус – это исследование, проводимое одновременно по нескольким темам. Выборка репрезентирует городское население РФ в возрасте 18+. Охват – 1600 респондентов.