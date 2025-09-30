Как российская сборка влияет на стоимость автомобилей

Эксперт Ольховский: российская сборка далеко не всегда снижает стоимость машины

Сборка автомобилей в России позволяет производителям избежать уплаты утилизационного сбора, так как государство берет компенсацию этих расходов на себя. Это уменьшает стоимость авто на несколько сотен тысяч рублей. Генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский рассказал, как российская сборка влияет на итоговую стоимость машины.

Комментарий эксперта

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОДОМ:

– Теоретически российская сборка должна снижать стоимость автомобиля. Это главный принцип в этом вопросе, иначе зачем делать сборку в РФ. На практике это зачастую не так.

Основная часть компонентов поставляется из Китая, такие компоненты должны быть упакованы так, чтобы сохранить свою пригодность даже через трансграничные переезды и перегрузы, все это влечет за собой дополнительно затраты. В Китае упаковка компонентов происходит по более простому пути и достаточно эффективна с точки зрения затрат. Это первый дополнительный вид расходов.

Может быть контраргумент, что надо локализовать запчасти в ФР для удешевления упаковки, но и тут есть нюансы: локализация в малых объемах дает более высокую стоимость самого компонента, отмечает специалист.

Следующий вид дополнительных расхода – это логистика компонентов. Если каждый компонент упаковать, то он вырастет в объеме и это повлечет дополнительные затраты на логистику, рассказал Ольховский.

Сборка автомобилей в РФ будет несколько дороже, потому что объемы производства ниже, чем в Китае и количество роботов тоже не всегда соответствует.

Кроме того, очень немаловажный вид расхода – это роялти, который надо платить владельцу авторских прав.

С другой стороны, стоимость таможенных расходов на часть компонентов может быть ниже и это даст экономию. Компенсация утильсбора тоже даст экономию в части цены автомобиля. Участие в льготных программах субсидирования покупки автомобиля тоже косвенно дает снижение цены. И так далее.

Факторов, влияющих на цену много. Всегда надо смотреть на итоговый баланс, который формируется по итогам работы индустриальных команд, пояснил Ольховский. Но независимо от того, дорого или дешево стоит собирать автомобили в РФ, надо идти по этому пути и здесь очень нужна поддержка регулятора, подытожил специалист.

