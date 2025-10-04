#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Avatr 12
4 октября
В России появилась возможность заказать очень крутую модель от известного бренда
В России начался прием предзаказов на...
РСЗО «Ураган». Габариты в походном положении – 9630×2800×3225 мм. Боевая масса – 20,2 тонны. За кабиной находится моторный отсек, в котором установлены две зиловские V-образные бензиновые «восьмерки» суммарной мощностью 360 л.с. Двигатели имеют чугунные блоки и алюминиевые головки цилиндров.
4 октября
Как машины забытого ЗИЛа до сих пор защищают Россию
Эксперт Крючков рассказал о советской системе...
Интерьер Audi E5 Sportback
4 октября
Первый Audi без фирменных колец неожиданно появился в России: известна цена
В России стартовали продажи нового Audi E5...

Представлен новый суровый, но комфортный внедорожник для тяжелых условий

Компания Dongfeng представила внедорожник M817 Max+ с запасом хода до 1365 км

Компания Dongfeng сделала шаг вперед в расширении своей линейки M-Hero, выпустив модель M817 Max+.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Стоимость внедорожника премиум-класса составляет примерно 51 200 долларов (4,23 млн рублей). Этот автомобиль обладает приличной комплектацией и аккумулятором емкостью 50,4 кВтч, который обеспечивает запас хода на электротяге до 215 км по стандарту CLTC, а общий запас хода достигает 1365 км.

Габариты автомобиля: длина – 5100 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1899 мм, а колесная база составляет 3005 мм. Внедорожные характеристики включают углы въезда и съезда в 31°, продольный угол проходимости 20°, дорожный просвет в 237 мм и возможность преодолевать брод глубиной до 820 мм.

Dongfeng M817 Max+
Dongfeng M817 Max+
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Гибридная система, состоящая из 1,5-литрового двигателя и электромоторов, развивает мощность в 505 кВт (677 л.с.) и крутящий момент 848 Н·м. Автомобиль поддерживает 11 режимов движения, включая электрический и гибридный, а также полный привод с девятью настройками для различных условий.

Интерьер Dongfeng M817 Max+
Интерьер Dongfeng M817 Max+

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Внутреннее оформление доступно в трех цветах: «сосновая рябина», «горный серый» и «коричневый Данксия». Модель оснащена системой Qiankun ADS 4 от Huawei, которая включает 27 датчиков, в числе которых лидар и HD-камеры, что позволяет использовать функции навигационного круиз-контроля и парковки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 7
04.10.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0