Представлен новый суровый, но комфортный внедорожник для тяжелых условий

Компания Dongfeng представила внедорожник M817 Max+ с запасом хода до 1365 км

Компания Dongfeng сделала шаг вперед в расширении своей линейки M-Hero, выпустив модель M817 Max+.

Стоимость внедорожника премиум-класса составляет примерно 51 200 долларов (4,23 млн рублей). Этот автомобиль обладает приличной комплектацией и аккумулятором емкостью 50,4 кВт∙ч, который обеспечивает запас хода на электротяге до 215 км по стандарту CLTC, а общий запас хода достигает 1365 км.

Габариты автомобиля: длина – 5100 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1899 мм, а колесная база составляет 3005 мм. Внедорожные характеристики включают углы въезда и съезда в 31°, продольный угол проходимости 20°, дорожный просвет в 237 мм и возможность преодолевать брод глубиной до 820 мм.

Dongfeng M817 Max+

Гибридная система, состоящая из 1,5-литрового двигателя и электромоторов, развивает мощность в 505 кВт (677 л.с.) и крутящий момент 848 Н·м. Автомобиль поддерживает 11 режимов движения, включая электрический и гибридный, а также полный привод с девятью настройками для различных условий.

Интерьер Dongfeng M817 Max+

Внутреннее оформление доступно в трех цветах: «сосновая рябина», «горный серый» и «коричневый Данксия». Модель оснащена системой Qiankun ADS 4 от Huawei, которая включает 27 датчиков, в числе которых лидар и HD-камеры, что позволяет использовать функции навигационного круиз-контроля и парковки.