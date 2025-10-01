Китайские автомобили с МКП уходят в прошлое на российском рынке

Аналитик Целиков: китайцы делают ставку на авто с автоматическими трансмиссиями

За первые восемь месяцев 2025 года на территории России было реализовано 23 тысячи автомобилей китайских марок с механической коробкой передач, что составляет всего 5,5% от общего числа продаж (425 тысяч автомобилей). Об этом сообщил Сергей Целиков, руководитель «Автостата». Остальные 94,5% продаж составили автомобили с автоматическими трансмиссиями, включая гидромеханические, роботизированные и вариаторы.

Лидером продаж среди автомобилей с механикой стал бренд Haval, который реализовал 9446 единиц. Наиболее популярной моделью оказался Haval M6 с 6459 проданными автомобилями, а также 2997 единиц модель Jolion.

Следом за Haval находится компания Chery, реализовавшая 7624 автомобиля с МКП. Из них на Tiggo 4 Pro пришло 5313 машин, а 2311 проданных автомобилей составил модель Tiggo 4.

Другие китайские марки, представленные на российском рынке, также предложили автомобили с механической коробкой передач: JAC (2019 единиц), Jetour (899), Great Wall (866), Kaiyi (739) и BAIC (663).

Эксперт отметил, что доля автомобилей с механической трансмиссией на рынке продолжает постепенно снижаться, и китайские производители акцентируют внимание на моделях с автоматическими коробками передач.

