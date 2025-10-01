#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Fulwin T11
1 октября
Новый крупный кроссовер от проверенной марки выйдет на рынок уже в этом месяце
Chery анонсировала старт предзаказов на...
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
1 октября
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
Эксперты составили список самых доступных новых...
Интерьер Volkswagen Passat Pro 2026
1 октября
В продажу поступила новая версия Volkswagen Passat с богатым оснащением в базе
В КНР стартовали продажи Volkswagen Passat Pro...

Китайские автомобили с МКП уходят в прошлое на российском рынке

Аналитик Целиков: китайцы делают ставку на авто с автоматическими трансмиссиями

За первые восемь месяцев 2025 года на территории России было реализовано 23 тысячи автомобилей китайских марок с механической коробкой передач, что составляет всего 5,5% от общего числа продаж (425 тысяч автомобилей). Об этом сообщил Сергей Целиков, руководитель «Автостата». Остальные 94,5% продаж составили автомобили с автоматическими трансмиссиями, включая гидромеханические, роботизированные и вариаторы.

Рекомендуем
Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

Лидером продаж среди автомобилей с механикой стал бренд Haval, который реализовал 9446 единиц. Наиболее популярной моделью оказался Haval M6 с 6459 проданными автомобилями, а также 2997 единиц модель Jolion.

Следом за Haval находится компания Chery, реализовавшая 7624 автомобиля с МКП. Из них на Tiggo 4 Pro пришло 5313 машин, а 2311 проданных автомобилей составил модель Tiggo 4.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Другие китайские марки, представленные на российском рынке, также предложили автомобили с механической коробкой передач: JAC (2019 единиц), Jetour (899), Great Wall (866), Kaiyi (739) и BAIC (663).

Эксперт отметил, что доля автомобилей с механической трансмиссией на рынке продолжает постепенно снижаться, и китайские производители акцентируют внимание на моделях с автоматическими коробками передач.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Дилеры снизили цены на эти подержанные авто
В РФ изменится процедура техосмотра — что важно знать?
Собрали для вас рейтинг автомобильных АКБ

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
01.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1