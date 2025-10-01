#
1 октября
1 октября
1 октября
Шикарный экономичный кроссовер обновился: он стал еще комфортнее

Hongqi представил в КНР обновленный кроссовер HS3 PHEV с увеличенным запасом хода

Китайский бренд премиальных автомобилей Hongqi представил обновленную версию кроссовера HS3 PHEV с подключаемой гибридной силовой установкой. Модель получила расширенный пакет оборудования, новые дизайнерские решения, а также увеличенный запас хода на электротяге.

Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

Габариты обновленного Hongqi HS3 PHEV остались прежними: длина составляет 4655 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1668 мм, а колесная база – 2770 мм, что обеспечивает комфорт в салоне. Кроссовер сохранил узнаваемый стиль Hongqi, при этом получив увеличенную решетку радиатора в сравнении с предшествующей моделью. Под номерным знаком теперь размещен скрытый радар с лидаром, что увеличивает возможности автомобиля в плане системы помощи водителю.

В интерьере обновленного Hongqi HS3 PHEV появилась новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и сенсорная мультимедиа с диагональю 12,6 дюймов. В дизайне салона внедрен новый вариант цветового оформления – гранатово-красный. Также увеличился список оснащения: теперь в сиденье водителя предусмотрены функции массажа и памяти, а зеркало заднего вида имеет парковочный режим, активируемый при включении задней передачи.

Hongqi HS3 PHEV оснащен подключаемой гибридной силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 110 кВт (150 л.с.) и электромотор мощностью 168 кВт (228 л.с.). Новая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 18,4 кВтч увеличивает запас хода в электрическом режиме с 117 до 125 км. Модель поддерживает быструю зарядку: всего за 19 минут батарею можно зарядить с 30% до 80%.

На рынке Китая обновленный Hongqi HS3 PHEV будет доступен в двух исполнениях: стандартной версии и юбилейной версии Hongqi HS3 PHEV 2 Millionth Commemorative Edition, выпущенной в честь продаж двухмиллионного автомобиля Hongqi.

В России доступна бензиновая версия Hongqi HS3 в комплектациях Comfort и Deluxe, на которые действуют сезонные скидки. Информация о поставках гибридной версии в РФ пока отсутствует.

Hongqi HS3 PHEV
Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
01.10.2025 
Фото:Hongqi
