4 октября
4 октября
Количество кроссоверов и внедорожников в РФ побило исторический рекорд

Автостат: сегмент SUV на российском авторынке достиг рекордных 72,7%

Доля кроссоверов и внедорожников в структуре авторынка новых легковых автомобилей продолжает увеличиваться.

Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», отмечая, что рост наблюдается практически от месяца к месяцу. По данным источника, предыдущий рекорд по объему сегмента SUV на российском авторынке фиксировался в июле – тогда он составил 71,8%. А уже в августе рекорд обновился: дилеры продали 88 896 кроссоверов и внедорожников, в результате чего они заняли 72,7% общего объема рынка новых легковых авто.

Это абсолютный исторический рекорд: настолько внушительной доля SUV в нашей стране не была никогда. Тренд устойчиво развивается уже несколько лет: агентство напоминает, что впервые сегмент SUV преодолел отметку в 70% еще в декабре 2023 года...

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Фото:MAXIM SHIPENKOV / EPA
04.10.2025 
Фото:MAXIM SHIPENKOV / EPA
