#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти ошибки водителей превращают подвеску автомобиля в расходник
30 сентября
Эти ошибки водителей превращают подвеску автомобиля в расходник
Эксперты перечислили привычки водителей,...
Renault Arkana
30 сентября
В России снова можно купить новый кроссовер Renault: известны цены
В РФ возобновили продажи новых кроссоверов...
Россиян заверили, что новый утильсбор не скажется на цене популярных моделей
30 сентября
Россиян заверили, что новый утильсбор не скажется на цене популярных моделей
Алиханов: Изменения в утильсборе не повлияют на...

Китайцы захватили российский авторынок: свежая статистика продаж

«Автостат»: РФ в 2025 году зарегистрировано 424 718 новых китайских автомобилей

В период с января по август 2025 года в России было зарегистрировано 424 718 новых легковых машин от 64 китайских брендов, сообщил Сергей Целиков, глава «Автостата».

Рекомендуем
В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

Из этого числа 34 марки представляют свои автомобили официально с наличием дилерских сетей и гарантией, тогда как еще 30 брендов ввозят по схеме параллельного импорта.

Лидерство по числу продаж сохраняет Haval, в стране зарегистрировано 93 050 автомобилей этого бренда, который имеет свое производство в России.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Второе место занимает Chery с 79 851 автомобилем, а третье – Geely с 52 858 машинами.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В пятерку также вошли Changan (44 810 авто) и Jetour (24 600 машин). Остальные бренды имеют результаты ниже 20 тысяч регистраций. Интересно, что Li Auto (Lixiang) оказался более популярным, чем JAC, Hongqi и Kaiyi.

Таким образом, китайские производители продолжают укреплять свои позиции на российском рынке, обеспечивая значительную долю новых регистраций.

Источник:  Сергей Целиков - Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
30.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0