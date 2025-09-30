Китайцы захватили российский авторынок: свежая статистика продаж

«Автостат»: РФ в 2025 году зарегистрировано 424 718 новых китайских автомобилей

В период с января по август 2025 года в России было зарегистрировано 424 718 новых легковых машин от 64 китайских брендов, сообщил Сергей Целиков, глава «Автостата».

Из этого числа 34 марки представляют свои автомобили официально с наличием дилерских сетей и гарантией, тогда как еще 30 брендов ввозят по схеме параллельного импорта.

Лидерство по числу продаж сохраняет Haval, в стране зарегистрировано 93 050 автомобилей этого бренда, который имеет свое производство в России.

Второе место занимает Chery с 79 851 автомобилем, а третье – Geely с 52 858 машинами.

В пятерку также вошли Changan (44 810 авто) и Jetour (24 600 машин). Остальные бренды имеют результаты ниже 20 тысяч регистраций. Интересно, что Li Auto (Lixiang) оказался более популярным, чем JAC, Hongqi и Kaiyi.

Таким образом, китайские производители продолжают укреплять свои позиции на российском рынке, обеспечивая значительную долю новых регистраций.