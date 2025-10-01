Новый крупный кроссовер от проверенной марки выйдет на рынок уже в этом месяце

Chery анонсировала старт предзаказов на кроссовер Fulwin T11 с 13 октября в КНР

Компания Chery сообщила, что прием предварительных заказов на новый крупный кроссовер Fulwin T11 начнется 13 октября в Китае.

Эта модель оснащена гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода, двухмоторной системой полного привода и системой помощи водителю Falcon 700. Среди особенностей автомобиля имеется лидар.

Fulwin T11 характеризуется современным дизайном: тонкие фары соединены светодиодной полосой, имеется безрамочная решетка радиатора и широкий нижний бампер с активной решеткой. Размеры кроссовера составляют в длину 5150 мм, в ширину 1995 мм, в высоту 1800 мм, а размер колесной базы – 3120 мм.

Chery Fulwin T11

Интерьер выполнен в шестиместной конфигурации 2+2+2 и включает 30-дюймовый сенсорный экран с разрешением 6K, проекционный дисплей AR-HUD, двухспицевый руль и аудиосистему с 23 динамиками. Также предусмотрены 256-цветная подсветка и три варианта ароматизации в салоне.

Интерьер Chery Fulwin T11

Под капотом расположена 1,5-литровая гибридная система с электродвигателями спереди и сзади, мощностью 115 кВт (154 л.с.), благодаря которой автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5 секунд. Аккумуляторы емкостью 33,68 и 39,92 кВт·ч обеспечивают запас хода на чистой электротяге до 220 км по циклу CLTC, а общий комбинированный запас хода превышает 1400 км.