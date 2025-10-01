#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 300
1 октября
В России серьезно подешевел добротный рамный внедорожник
Tank 300 подешевел в России на 100 тыс. рублей...
Интерьер Chery Fulwin T11
1 октября
Новый крупный кроссовер от проверенной марки выйдет на рынок уже в этом месяце
Chery анонсировала старт предзаказов на...
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
1 октября
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
Эксперты составили список самых доступных новых...

Новый крупный кроссовер от проверенной марки выйдет на рынок уже в этом месяце

Chery анонсировала старт предзаказов на кроссовер Fulwin T11 с 13 октября в КНР

Компания Chery сообщила, что прием предварительных заказов на новый крупный кроссовер Fulwin T11 начнется 13 октября в Китае.

Рекомендуем
Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

Эта модель оснащена гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода, двухмоторной системой полного привода и системой помощи водителю Falcon 700. Среди особенностей автомобиля имеется лидар.

Fulwin T11 характеризуется современным дизайном: тонкие фары соединены светодиодной полосой, имеется безрамочная решетка радиатора и широкий нижний бампер с активной решеткой. Размеры кроссовера составляют в длину 5150 мм, в ширину 1995 мм, в высоту 1800 мм, а размер колесной базы – 3120 мм.

Chery Fulwin T11
Chery Fulwin T11

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Интерьер выполнен в шестиместной конфигурации 2+2+2 и включает 30-дюймовый сенсорный экран с разрешением 6K, проекционный дисплей AR-HUD, двухспицевый руль и аудиосистему с 23 динамиками. Также предусмотрены 256-цветная подсветка и три варианта ароматизации в салоне.

Интерьер Chery Fulwin T11
Интерьер Chery Fulwin T11

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Под капотом расположена 1,5-литровая гибридная система с электродвигателями спереди и сзади, мощностью 115 кВт (154 л.с.), благодаря которой автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5 секунд. Аккумуляторы емкостью 33,68 и 39,92 кВт·ч обеспечивают запас хода на чистой электротяге до 220 км по циклу CLTC, а общий комбинированный запас хода превышает 1400 км.

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 6
01.10.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0