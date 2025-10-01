Почему закон о локализации такси ударит по отечественному автопрому

#
1 октября
1 октября
1 октября
НСТ: закон о локализации такси может навредить автопрому России

Закон о локализации в такси может негативно отразиться не только на данной отрасли, но и на отечественном автопроизводстве, заявила исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) Наталия Лозинская.

По ее словам, данный закон, имеющий целью поддержку отечественного автопрома, может оказать обратный эффект. У производителей не будет мотивации улучшать качество и конкурентоспособность своей продукции. Хотя закон может временно поддержать автопром, в среднесрочной перспективе риски для отраслей такси и автопрома могут превысить ожидаемые выгоды.

Лозинская отметила, что такси – это коммерческий сектор, где перевозчики принимают решения при обновлении автопарка, опираясь на цену, условия обслуживания и остаточную стоимость автомобилей. Для многих моделей российских производителей такая экономика оказывается нарушенной, поскольку низкий ресурс и дорогой сервис делают их экономически невыгодными.

На сегодняшний день лишь треть таксопарков использует автомобили российского производства, в то время как основная часть парка состоит из европейских и китайских машин. Большинство моделей, входящих в список Минпромторга, не распространены в такси; только 6-7 из них можно купить до 1,5 миллионов рублей, отметила она.

Кроме того, в условиях растущих цен и дорогого лизинга перевозчики смогут обновить менее 10% своего парка в текущем году и будут выбирать автомобили с высоким ресурсом и низкими расходами. Что касается опубликованного списка, то, по словам Лозинской, цены на автомобили Voyah «слишком высокие», электромобили имеют неопределенную остаточную стоимость, а УАЗ Hunter не предназначен для комфортной перевозки пассажиров.

Лозинская добавила, что необходимо расширить перечень разрешенных автомобилей для такси, включив в него все модели, производимые в России, что предоставило бы перевозчикам больший выбор при формировании автопарков.

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Валерий Шарифулин
01.10.2025 
Фото:ТАСС/ Валерий Шарифулин
