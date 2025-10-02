Renault начнет выпускать автомобили Chery: первые подробности

Bloomberg: Chery обсуждает с Renault совместный выпуск авто в Южной Америке

По информации Bloomberg, автомобили Chery могут получить логотип Renault. Ведутся переговоры о совместном производстве и продаже автомобилей в Южной Америке.

Chery намерена инвестировать средства и предоставить собственные разработки, в то время как Renault предложит доступ к своим производственным мощностям в регионе.

В частности, на заводе Renault в Энвигадо (Колумбия) планируется наладить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Большая часть этих машин будет продаваться под брендом Renault, меньшая – под маркой Chery.

Также обсуждается возможность организации сборки подзаряжаемых гибридных пикапов на заводе Renault в Кордове (Аргентина), где дистрибуцией займется французская компания. На текущий момент переговоры находятся на начальной стадии, и окончательные решения пока не приняты.

Напомним, что Renault уже имеет партнера из Китая – компанию Geely, с которой в Бразилии налажен выпуск гибридных автомобилей. Источники Bloomberg указывают, что переговоры с Chery не окажут влияния на существующий альянс с Geely.