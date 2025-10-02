#
Lada оформила права на новый товарный знак

В России прошла регистрация товарного знака Lada Ariva

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила о регистрации нового товарного знака Lada Ariva. Информация о заявителе не раскрыта.

Согласно документам Роспатента, заявка была подана в феврале 2025 года, а регистрация знака состоялась в августе.

Товарный знак зарегистрирован в трех классах международной классификации товаров и услуг (МКТУ): автомобили и компоненты к ним, автомобильные игрушки и игровые модели, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

Отмечается, что информация о заявителе не публикуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 сентября 2024 года № 1209, которое запрещает раскрытие данных заявителя до 31 декабря 2025 года.

В феврале 2025 года в Роспатент также были поданы заявки на регистрацию других товарных знаков – Lada Tigris, Lada Parus, Lada Yarus и Lada Yashma, информация о которых также остается закрытой. Все эти товарные знаки регистрируются по тем же трем классам МКТУ.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
02.10.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
