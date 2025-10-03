Задурили голову: как мечта о машине обернулась для мужчины кредитным кошмаром

Житель Югры отдал лжепродавцам авто 4 млн рублей, часть из которых взял в кредит

Житель Нефтеюганска стал жертвой мошенников, лишившись гигантской суммы в попытке приобрести автомобиль.

Началась история с просмотра объявлений на популярном интернет-сайте, где 59-летнему мужчине приглянулся один из вариантов. Перейдя по ссылке на сторонний мессенджер для обсуждения деталей, он вышел на связь с человеком, представившимся менеджером.

Для убедительности злоумышленники подготовили фиктивный договор купли-продажи, который должен был подтвердить прозрачность сделки. Поверив документам, нефтеюганец согласился оплатить таможенный сбор, переведя по указанным реквизитам 890 тысяч рублей.

Однако на этом афера не закончились. Видя легкую добычу, преступники выдвинули новые требования: нужно было срочно рассчитаться с якобы реальным владельцем автомобиля и оплатить государственную пошлину. Мужчина выполнил и эти условия, после чего связь с мнимыми продавцами неожиданно оборвалась. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в правоохранительные органы.

Общий материальный ущерб от действий преступников достиг суммы в 3 миллиона 890 тысяч рублей. Особую тяжесть ситуации придает тот факт, что более 1,3 млн рублей из этой суммы были кредитными, что усугубило и без того сложное финансовое положение пострадавшего.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Санкции этой статьи предусматривают наказание, вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к этому преступлению лиц.