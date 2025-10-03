Новый дешевый японский кроссовер снова можно купить в России: что с ценами

#
Honda WR-V
3 октября
Паркетник Honda WR-V по-прежнему продается в РФ, он стоит на одном из классифайдов минимум 1,3 млн рублей. За столько можно заказать автомобиль Хабаровске.

Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Комплектация не указана, однако известно, что за эту сумму покупатель получит праворульный кроссовер, в котором отсутствует мультимедийная система, но присутствуют такие опции, как пластиковый многофункциональный руль, аналоговая приборная панель с бортовым компьютером, кондиционер, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, кнопка для запуска двигателя и круиз-контроль. Все предлагаемые модели Honda WR-V имеют правый руль.

Во Владивостоке аналогичный автомобиль без мультимедийной системы можно приобрести за минимум 1 460 000 рублей, а с мультимедиа – от 1 700 000 рублей. Судя по изображениям, мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и включает парктроники и камеру заднего вида.

Цены на WR-V в других городах варьируются: в Находке автомобиль стоит от 1 780 000 рублей, в Севастополе – 1 800 000 рублей, в Симферополе – 1 950 000 рублей, в Томске – 2 080 000 рублей, а в Новосибирске – 2 200 000 рублей.

В Красноярске можно купить кроссовер из наличия за 2 080 000 рублей, в Старом Осколе эта модель обойдется в 2 290 000 рублей, а в Чите уже растаможенный Honda WR-V оценили в 2 350 000 рублей.

Все автомобили оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л.с., работающим совместно с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Honda WR-V
Honda WR-V
Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Honda
03.10.2025 
Фото:Honda
