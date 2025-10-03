Новый дешевый японский кроссовер снова можно купить в России: что с ценами

В РФ начались продажи новых кроссоверов Honda WR-V по цене от 1,3 млн рублей

Паркетник Honda WR-V по-прежнему продается в РФ, он стоит на одном из классифайдов минимум 1,3 млн рублей. За столько можно заказать автомобиль Хабаровске.

Комплектация не указана, однако известно, что за эту сумму покупатель получит праворульный кроссовер, в котором отсутствует мультимедийная система, но присутствуют такие опции, как пластиковый многофункциональный руль, аналоговая приборная панель с бортовым компьютером, кондиционер, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, кнопка для запуска двигателя и круиз-контроль. Все предлагаемые модели Honda WR-V имеют правый руль.

Во Владивостоке аналогичный автомобиль без мультимедийной системы можно приобрести за минимум 1 460 000 рублей, а с мультимедиа – от 1 700 000 рублей. Судя по изображениям, мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и включает парктроники и камеру заднего вида.

Цены на WR-V в других городах варьируются: в Находке автомобиль стоит от 1 780 000 рублей, в Севастополе – 1 800 000 рублей, в Симферополе – 1 950 000 рублей, в Томске – 2 080 000 рублей, а в Новосибирске – 2 200 000 рублей.

В Красноярске можно купить кроссовер из наличия за 2 080 000 рублей, в Старом Осколе эта модель обойдется в 2 290 000 рублей, а в Чите уже растаможенный Honda WR-V оценили в 2 350 000 рублей.

Все автомобили оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л.с., работающим совместно с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Honda WR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.