#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти граждане могут не платить транспортный налог — перечислены категории
4 октября
Эти граждане могут не платить транспортный налог — перечислены категории
Николай Иванов перечислил категории граждан,...
Врачи сообщат «куда надо» о больных водителях — новая «Разборка недели»
4 октября
Врачи сообщат «куда надо» о больных водителях — новая «Разборка недели»
«Разборка недели» отобрала самые важные новости...
Интерьер Haval Н7
4 октября
Полный привод и высокий клиренс – добротный кроссовер для сложных условий
Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах...

Эти граждане могут не платить транспортный налог — перечислены категории

Николай Иванов перечислил категории граждан, освобожденные от налога на авто

Федеральная налоговая служба (ФНС) каждый год взимает с граждан транспортный налог на автомобили, который необходимо уплатить до 1 декабря года, следующего за отчетным.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Как рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, освобождение от налога зависит от региона, так как это сбор, который устанавливается на местном уровне.

Поэтому одни и те же категории граждан могут иметь разные условия уплаты налога в зависимости от области их регистрации. Полный список льгот доступен на сайте ФНС.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На федеральном уровне и в большинстве регионов к льготным категориям граждан относятся:

  • Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы (полное освобождение от налога на одно транспортное средство).
  • Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также боевых действий (полное освобождение от налога на одно ТС).
  • Инвалиды первой и второй групп (полное освобождение от налога на одно ТС, часто с ограничением по мощности).
  • Родители или опекуны детей-инвалидов (освобождение от налога на одно ТС).
  • Многодетные семьи (льготы предоставляются на одно ТС, как правило, одному из родителей).
  • Пенсионеры (условия зависят от региона, где-то возможно полное освобождение, а где-то предусмотрены скидки).
  • Владельцы маломощных автомобилей (в некоторых регионах, например, в Москве, не облагаются налогом автомобили мощностью до 70 л. с.).

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Тем, кто не получает льготу, но считает, что имеет на нее право, следует подать заявление в налоговую инспекцию. Это можно сделать через Личный кабинет налогоплательщика, на портале Госуслуг или при личном визите в офис ФНС.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
04.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0