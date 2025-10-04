Эти граждане могут не платить транспортный налог — перечислены категории

Николай Иванов перечислил категории граждан, освобожденные от налога на авто

Федеральная налоговая служба (ФНС) каждый год взимает с граждан транспортный налог на автомобили, который необходимо уплатить до 1 декабря года, следующего за отчетным.

Как рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, освобождение от налога зависит от региона, так как это сбор, который устанавливается на местном уровне.

Поэтому одни и те же категории граждан могут иметь разные условия уплаты налога в зависимости от области их регистрации. Полный список льгот доступен на сайте ФНС.

На федеральном уровне и в большинстве регионов к льготным категориям граждан относятся:

Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы (полное освобождение от налога на одно транспортное средство).

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также боевых действий (полное освобождение от налога на одно ТС).

Инвалиды первой и второй групп (полное освобождение от налога на одно ТС, часто с ограничением по мощности).

Родители или опекуны детей-инвалидов (освобождение от налога на одно ТС).

Многодетные семьи (льготы предоставляются на одно ТС, как правило, одному из родителей).

Пенсионеры (условия зависят от региона, где-то возможно полное освобождение, а где-то предусмотрены скидки).

Владельцы маломощных автомобилей (в некоторых регионах, например, в Москве, не облагаются налогом автомобили мощностью до 70 л. с.).

Тем, кто не получает льготу, но считает, что имеет на нее право, следует подать заявление в налоговую инспекцию. Это можно сделать через Личный кабинет налогоплательщика, на портале Госуслуг или при личном визите в офис ФНС.