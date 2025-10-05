Популярная китайская марка переписала цены на свои машины: они уже известны

Бренд Geely обновил прямые выгоды на две свои модели в России

Компания Geely обновила свои предложения на семиместный кроссовер Okavango и седан Emgrand.

Для кроссовера Okavango в комплектации Flagship на 2025 год была возвращена специальная скидка, а у седана Emgrand скидки на все его версии снизились. Также была убрана самая доступная комплектация кроссовера Atlas.

Специальная выгода – это прямая скидка от официальных дилеров Geely от рекомендованной розничной цены. На кроссовер Okavango в комплектации Flagship 2025 года можно сэкономить 50 тыс. рублей, в то время как на версию 2024 года скидка составляет 150 тыс. рублей. На «базовый» прошлогодний Okavango в комплектации Luxury скидка также составляет 50 тыс. рублей.

Цены на различные комплектации Geely Okavango выглядят следующим образом:

Flagship (2025 год): 3 847 190 рублей (-50 000 рублей)

Luxury (2024 год): 3 642 990 рублей

Flagship (2024 год): 3 697 190 рублей (150 000 рублей)

Все комплектации Okavango оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с. с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Что касается Geely Emgrand, то его специальная выгода для всех комплектаций с октября уменьшилась на 10 тыс. рублей и теперь составляет 335 тыс. рублей.

Цены на Geely Emgrand выглядят так:

Standard 5MT: 1 844 990 рублей (+10 000 рублей)

Comfort 5MT: 1 908 990 рублей (+10 000 рублей)

Comfort 6AT: 2 058 990 рублей (+10 000 рублей)

Luxury 6AT: 2 148 990 рублей (+10 000 рублей)

Flagship 6AT: 2 328 990 рублей (+10 000 рублей)

Кроме того, в октябре обновились цены на кроссовер Geely Atlas, в результате чего его самая дешевая версия Luxury была исключена. Теперь базовой считается комплектация Flagship, стоящая 3 717 190 рублей, что увеличило минимальную цену модели без скидки на 204 200 рублей.

Цены на Geely Atlas следующие:

Flagship 2WD: 3 517 190 рублей (специальная выгода 200 000 рублей)

Flagship Sport 2WD: 3 567 190 рублей (250 000 рублей)

Luxury 4WD: 3 517 190 рублей (200 000 рублей)

Flagship 4WD: 3 717 190 рублей (200 000 рублей)

Flagship Sport 4WD: 3 767 190 рублей (250 000 рублей)

Все версии Atlas также оснащены единственным 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

