Полный привод, автомат, блокировки – на этом красавце нестрашно съехать с дороги

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях кроссовера Jetour Т1

Далеко не каждый кроссовер на рынке может похвастаться способностью съехать с асфальта.

Даже наличие полного привода не гарантирует уверенность при движении по сложным покрытиям. Низкий клиренс и плохая геометрическая проходимость часто усугубляют ситуацию.

Но все же есть на рынке достойные представители, которые позволяют чувствовать себя на бездорожье вполне уверенно. Эксперт Юрий Тимкин подобрал несколько внедорожных кроссоверов, достойных внимания. Один из них – Jetour Т1.

Jetour Т1

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Для нас Jetour Т1 – новинка, но в Китае автомобиль продается с прошлого года. Как и у старшей по статусу модели (Т2), кузов оформлен в нарочито квадратно-брутальном стиле. Преемственность чувствуется и в нюансах: фары с рисунком, напоминающим четырехлистный клевер, повторители поворотников над колесными арками. Главное же внешнее отличие – отсутствие запасного колеса на пятой двери.

Заявленный клиренс – 190 см. Однако у «живого» Т1 автор лично намерял 210 мм. Похоже, что производитель приводит данный под полной загрузкой. Углы въезда/съезда – по 28 градусов.

Для Т1 заявлено два варианта двигателя, но базовый агрегат 1.5 появится позже, и с ним Jetour будет только переднеприводным. С трансмиссией 4×4 сочетается 245-сильный турбомотор 2.0 с 8-ступенчатым гидроавтоматом. Он спокойно переносит долгую езду под нагрузкой – прекрасно для бездорожья.

Серьезным подспорьем для вылазок на бездорожье служат блокировка межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала. Правда, «запереть» их принудительно водитель не может – все происходит в автоматическом режиме. Но даже так вне асфальта Т1 показывает себя бойцом.

Цена – от 3,77 млн рублей.

Интерьер Jetour Т1

С остальными кроссоверами из подборки можете ознакомиться в нашем материале.