#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ФАС объяснила рост цен на топливо
5 октября
ФАС объяснила рост цен на топливо
В ФАС не обнаружили нарушений в росте цен на...
Changan Uni-K
5 октября
В России изменились цены на самые популярные модели Changan
В РФ изменились цены на Changan CS35 Plus,...
Toyota и Subaru оказались в центре скандала из-за серьезной технической проблемы
5 октября
Toyota и Subaru оказались в центре скандала из-за серьезной технической проблемы
Toyota и Subaru обвинили в установке...

Полный привод, автомат, блокировки – на этом красавце нестрашно съехать с дороги

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях кроссовера Jetour Т1

Далеко не каждый кроссовер на рынке может похвастаться способностью съехать с асфальта.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Даже наличие полного привода не гарантирует уверенность при движении по сложным покрытиям. Низкий клиренс и плохая геометрическая проходимость часто усугубляют ситуацию.

Но все же есть на рынке достойные представители, которые позволяют чувствовать себя на бездорожье вполне уверенно. Эксперт Юрий Тимкин подобрал несколько внедорожных кроссоверов, достойных внимания. Один из них – Jetour Т1.

Jetour Т1
Jetour Т1

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Для нас Jetour Т1 – новинка, но в Китае автомобиль продается с прошлого года. Как и у старшей по статусу модели (Т2), кузов оформлен в нарочито квадратно-брутальном стиле. Преемственность чувствуется и в нюансах: фары с рисунком, напоминающим четырехлистный клевер, повторители поворотников над колесными арками. Главное же внешнее отличие – отсутствие запасного колеса на пятой двери.

Заявленный клиренс – 190 см. Однако у «живого» Т1 автор лично намерял 210 мм. Похоже, что производитель приводит данный под полной загрузкой. Углы въезда/съезда – по 28 градусов.

Для Т1 заявлено два варианта двигателя, но базовый агрегат 1.5 появится позже, и с ним Jetour будет только переднеприводным. С трансмиссией 4×4 сочетается 245-сильный турбомотор 2.0 с 8-ступенчатым гидроавтоматом. Он спокойно переносит долгую езду под нагрузкой – прекрасно для бездорожья.

Серьезным подспорьем для вылазок на бездорожье служат блокировка межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала. Правда, «запереть» их принудительно водитель не может – все происходит в автоматическом режиме. Но даже так вне асфальта Т1 показывает себя бойцом.

Цена – от 3,77 млн рублей.

Интерьер Jetour Т1
  • С остальными кроссоверами из подборки можете ознакомиться в нашем материале.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 10
05.10.2025 
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour T1

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв