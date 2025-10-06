Россиянам напомнили о наказании за скрытый номер машины
Эксперт Чикун: Водителям за скрытый номер авто грозит лишение прав на 1,5 года
Российские водители, скрывающие номер своего автомобиля, могут столкнуться с серьезными последствиями. По словам автоэксперта Романа Чикуна, лишение прав за это нарушение может составлять от одного года до полутора лет.
Чикун уточнил, что Верховный суд рассматривает как сокрытие номера и закрытие его бумажкой, и намеренное маскирование номера грязью или снегом.
Таким образом, лазейки практически не остается, отметил специалист.
Раньше водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, рисковали лишь штрафом в пять тысяч рублей, напомнил он.
