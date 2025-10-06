#
Россиянам напомнили о наказании за скрытый номер машины

Эксперт Чикун: Водителям за скрытый номер авто грозит лишение прав на 1,5 года

Российские водители, скрывающие номер своего автомобиля, могут столкнуться с серьезными последствиями. По словам автоэксперта Романа Чикуна, лишение прав за это нарушение может составлять от одного года до полутора лет.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Чикун уточнил, что Верховный суд рассматривает как сокрытие номера и закрытие его бумажкой, и намеренное маскирование номера грязью или снегом.

Таким образом, лазейки практически не остается, отметил специалист.

Раньше водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, рисковали лишь штрафом в пять тысяч рублей, напомнил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

Источник:  РИА Новости
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
06.10.2025 
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
