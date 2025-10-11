Экология
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Dacia Hipster: простой, маленький и доступный автомобиль на каждый день

Главная идея концепта Dacia Hipster – снова сделать автомобиль простым и доступным

Концепт Dacia Hipster – это смелый намек на будущее, где автомобили снова станут простыми и доступными.

Вдохновленный культовым Mini и японскими кей-карами, этот трехметровый малыш бросает вызов всей индустрии.

Его главная идея – экологичность через упрощение. Будучи на 20% легче своего электрического собрата Dacia Spring, Hipster на всем жизненном цикле оставляет вдвое меньше углеродного следа по сравнению с современными электромобилями.

Dacia настаивает: даже зеленые технологии должны быть доступными. Hipster – это ответ на растущую сложность и цену машин.

Dacia Hipster
Dacia Hipster

Компания называет свой подход «эко-умным», но, по сути, это торжество здравого смысла. Меньший вес требует меньше энергии, что позволяет ставить скромный аккумулятор, которого хватит на 150 км. Этого достаточно для 94% ежедневных поездок. Простота здесь – не ущерб, а осознанный выбор.

Дизайн Hipster честен до конца – это «куб на колесах», где каждая деталь служит цели. Задняя дверь во всю ширину кузова, сдвижные окна, тканевые ручки вместо пластика и скамейка вместо индивидуальных кресел.

Dacia Hipster
Dacia Hipster

В салоне лишь самое необходимое: 11 точек крепления для аксессуаров и док-станция для смартфона, который заменяет и мультимедийную систему, и ключ зажигания. Как говорит дизайнер Дэвид Дюран, производитель стремится дать людям именно то, что нужно, и ничего лишнего. В этом и заключается главный лайфхак этого дружелюбного, но серьезного автомобиля.

Dacia Hipster
Dacia Hipster
Алексеева Елена
Фото:Dacia
11.10.2025 
